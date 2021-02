Oxygène : premières images de Mélanie Laurent dans le film d’Alexandre Aja

Alexandre Aja sera bientôt de retour. Le réalisateur spécialiste des histoires jonglant entre horreur et suspense dévoilera son nouveau long-métrage, "Oxygène". Et les premières images du film viennent d’être mises en ligne.

Mélanie Laurent en manque d’air dans Oxygène

Alexandre Aja signera cette année son retour avec Oxygène. Le cinéaste revient à une histoire de survie, deux ans après Crawl. Le long-métrage de 2019 voyait Kaya Scodelario affronter des alligators dans un autre huis clos sous haute tension au milieu d’une tempête à la Nouvelle-Orléans. Le postulat de départ d’Oxygène rappelle cette fois celui de Buried, le long-métrage porté par Ryan Reynolds sorti en 2010.

L’intrigue du film, qui se déroule dans un futur proche, est centrée sur une jeune femme qui se réveille seule dans une capsule cryogénique. Elle n’a aucune idée de comment elle a atterri ici, ou même de qui elle est. Alors qu’elle commence à manquer d’air, elle va devoir vite rassembler ses souvenirs pour espérer pouvoir sortir de la capsule sous peine que celle-ci ne se transforme en cercueil…

C’est Mélanie Laurent qui interprète la jeune femme au centre d’Oxygène. Aja a réussi à rassembler un casting convaincant pour l’épauler, puisque certains des seconds rôles de son film sont joués par Mathieu Amalric, Noomi Rapace et Malik Zidi. Mais c’est seulement l’interprète principale que l’on découvre en action dans les premiers visuels du film.

Des premières images angoissantes

Les premières photos issues d’Oxygène viennent d’être mises en ligne. Et ces images angoissantes nous plongent dans la capsule avec Mélanie Laurent. Le personnage semble perdu et paniqué par sa situation. Si ces images ne révèlent rien de plus sur l’intrigue, elles annoncent ce à quoi on peut s’attendre en voyant le film. L’actrice devrait être à l’écran pendant la majorité du long-métrage. Il faudra donc attendre avant de pouvoir découvrir les seconds rôles en action.

Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Alexandre Aja promet un suspense intense et une grosse performance

Avec une telle intrigue, nul doute que la performance de Mélanie Laurent dans Oxygène sera mise au premier plan. Alexandre Aja promet d’ailleurs pour Première que « les gens vont être très impressionnés par sa performance ». Le réalisateur explique aussi qu’une bonne prestation de la part de l’actrice était fondamentale pour que l’histoire marche, au cœur d’un film riche en suspense :

C’était l’actrice qui me semblait la plus crédible et capable d’incarner le personnage comme je l’entendais. Car même si elle ne sait pas qui elle est, son passé est très intéressant et son identité assez particulière... Il fallait que ce soit complètement réaliste. C’est un scénario qui contient beaucoup de rebondissements très forts et, quand on le tourne, on se demande toujours comment brouiller les pistes au mieux. Un peu comme Memento de Christopher Nolan : il y a bien sûr la mise en scène, mais c’est principalement sur la performance de l’acteur que ça se joue.

Aja cite ici une belle référence du suspense avec Memento, et nous met l’eau à la bouche. Il promet également qu’Oxygène est « quelque chose de vraiment haletant. De la pure survie ». La date de sortie exacte du long-métrage n’a pas encore été annoncée, mais le film sera disponible plus tard cette année sur Netflix.