Oxygène : un premier teaser tendu pour le film d’Alexandre Aja avec Mélanie Laurent

Après les premières photos dévoilées il y a quelques jours, Netflix vient de mettre en ligne un teaser de "Oxygène", le nouveau film d’Alexandre Aja. On y découvre Mélanie Laurent enfermée dans une capsule sans aucun souvenir des événements.

Un nouveau huis clos à suspense pour Alexandre Aja

Après Crawl, Alexandre Aja sera bientôt de retour avec son nouveau long-métrage. Le réalisateur français spécialiste de l’horreur dévoilera une autre histoire de survie dans Oxygène, après Crawl, dans lequel Kaya Scodelario devait affronter des alligators au cours d’une tempête.

Le postulat de départ d’Oxygène est assez simple : dans un futur proche, une jeune femme se réveille dans une capsule cryogénique. Elle n’a aucun souvenir de comment elle a atterri ici, et est même incapable de se rappeler de quoi que ce soit, y compris son propre nom. Bientôt, elle se rend compte que l’oxygène dans sa capsule commence à s’épuiser. Elle comprend alors qu’elle va devoir vite rassembler ses souvenirs sous peine de suffoquer dans ce qui pourrait devenir son cercueil…

Alexandre Aja a choisi Mélanie Laurent pour jouer le personnage principal d’Oxygène, qui devrait logiquement être à l’écran pendant la grande majorité du film. Parmi les seconds rôles, Mathieu Amalric, Noomi Rapace ou encore Malik Zidi font partie de la distribution du film.

Après les premières photos, un teaser oppressant pour Oxygène

Il y a quelques jours, Netflix avait fait monter l’attente autour d’Oxygène en dévoilant les premières images du film. La plateforme de streaming vient cette fois de mettre en ligne le premier teaser du long-métrage d’Alexandre Aja. Et il est dans la lignée des images angoissantes que l’on avait découvertes.

On y découvre Mélanie Laurent qui se réveille dans la capsule dans laquelle elle est enfermée. Ne comprenant pas ce qu’elle fait ici et incapable de rassembler ses souvenirs, elle ne tarde pas à paniquer devant sa situation. Les images mettent l’accent sur le personnage et tentent de nous faire ressentir son sentiment d’oppression. Elles montrent également plusieurs fois le niveau d’oxygène de la capsule cryogénique qui baisse. La musique contribue aussi à créer une atmosphère mystérieuse et angoissante qui colle bien avec les images et promettent un suspense intense.

Mélanie Laurent - Oxygène © Netflix France

Un deuxième personnage est également présent dans la bande-annonce, même si l’on entend que sa voix. L’homme en question informe l'héroïne que les personnes qui l’ont mise là veulent lui faire perdre la mémoire. Il lui propose également son aide. Reste à savoir si elle pourra lui faire confiance.

De nombreux rebondissements promis par Aja

On devrait avoir droit avec Oxygène à un film un peu moins porté par l’horreur que les habituelles productions d’Alexandre Aja, mais qui devrait faire la part belle au suspense. La semaine dernière, le réalisateur s’était exprimé sur son nouveau long-métrage dans les colonnes de Première. Il avait notamment lancé que les spectateurs seraient bluffés par la performance de Mélanie Laurent. Et il avait également promis une grosse dose de mystère.

Aja était même allé jusqu’à citer Memento pour faire référence au suspense et aux nombreux rebondissements présents dans son long-métrage. De quoi nous mettre l’eau à la bouche en attendant la sortie du film, que l’on pourra découvrir sur Netflix. La plateforme de streaming a profité du lancement du premier teaser pour annoncer qu’il sortira le 12 mai prochain.