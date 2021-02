Palm Springs : c'est quoi cette pépite qui débarque sur Amazon Prime Video ?

On vous dit tout sur le prometteur "Palm Springs", un long-métrage qui rejoint le catalogue d'Amazon Prime Video. Cette loufoque comédie romantique connaît déjà un large succès outre-Atlantique depuis début 2020...

Palm Springs : de quoi ça parle ?

Palm Springs narre l'histoire de Nyles, trentenaire insouciant en route pour un mariage à l'endroit éponyme. Arrivé sur les lieux, il fait la connaissance de Sarah, la sœur de la mariée qui fait aussi office de demoiselle d'honneur. Seulement, les choses ne tardent pas à largement déraper pour ce duo mal assorti ! Tous deux se retrouvent pris au piège de cette fameuse journée de mariage, qu'ils revivent encore et encore. Parviendront-ils à s'évader de cet infini "Jour J" ?

Palm Springs ©Droits réservés

Love Wedding Repeat a récolté des avis mitigés en France, mais qu'en sera-t-il pour Palm Springs ? Pour les fans de films de mariage, Love Wedding Repeat , un long-métrage au concept relativement similaire - qui usait lui aussi de la boucle temporelle - est paru sur Netflix courant 2020. Il s'agissait d'un remake du film français Plan de table, sorti en 2012. A sa tête, Sam Claflin et Elanor Tomlinson Poldark ).

Un casting cinq étoiles

L'un des gros points forts de Palm Springs est indubitablement sa distribution. Max Barbakow, dont il s'agit du premier long-métrage, a réussi à s'entourer de célèbres comédiens très appréciés du public. Dans le rôle de Nyles, Andy Samberg, inoubliable Jake dans la cultissime série Brooklyn Nine-Nine. Cristin Milioti, l'interprète de Sarah, a pour sa part marqué les esprits dans Black Mirror - USS Callister - et How I Met Your Mother.

Palm Springs ©Droits réservés

J. K. Simmons, comédien habité à la filmographie impressionnante, campe un certain Roy. Peter Gallagher, qui incarnait Sandy - l'un des personnages préférés des fans de Newport Beach -, tient quant à lui le rôle d'Howard. Camila Mendes (Riverdale) et Tyler Hoechlin (Flash) sont aussi de la partie !

D'ores et déjà un succès

Tourné comme son titre l'indique dans la région de Palm Springs, en Californie, le film de Max Barbakow est présenté à Sundance en janvier 2020, où il fait forte impression. La plateforme Hulu débourse ainsi pas moins de 17,5 millions de dollars pour obtenir les droits de diffusion du film, établissant un record par la même occasion. Pour la petite histoire, le montant de l'achat des droits de Palm Springs a dépassé celui en 2016 de The Birth of a Nation de 0,69 dollars seulement ! Une fois mis en ligne sur ladite plateforme, Palm Springs ne passe pas inaperçu et réalise un score d'audience encore jamais vu pour un premier week-end sur Hulu.

Palm Springs ©Droits réservés

Les acheteurs de la plateforme peuvent se targuer d'avoir eu du nez ! Mais évidemment, un grand nombre de vues n'est en aucun cas synonyme de qualité. Et pourtant, sur le site américain Rotten Tomatoes, 93% des spectateurs ont donné un avis positif sur le film. Le long-métrage a aussi été acclamé par la critique : le journal Indiewire a pour sa partsalué la qualité d'écriture de Palm Springsainsi que son usage malin de la boucle temporelle, littéralement vue et revue depuis Un jour sans fin. Amazon semble donc ne pas avoir pris trop de risques en acquérant la distribution de l'œuvre ! Cette comédie romantique rocambolesque séduira-t-elle les spectateurs français ? C'est bien entendu tout le mal qu'on lui souhaite !

Alors, embarquerez-vous dans les délirantes aventures de Nyles et Sarah, dès le 12 février sur Prime Video ?