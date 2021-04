Panic Room sur Netflix : quelles actrices Jodie Foster et Kristen Stewart ont remplacées au dernier moment ?

"Panic Room", huis clos incroyable de David Fincher, met en vedette Jodie Foster et Kristen Stewart. Le film devait pourtant se faire avec deux autres grandes stars.

Panic Room : une autre histoire de confinement

En 1999 sort Fight Club, le film de toute une génération qui commence à se soulever contre cette société où le capitalisme a pris une part un peu trop grande. Véritable phénomène et porte-drapeau d'un mouvement révolutionnaire, le long-métrage est pourtant un échec commercial. Produit pour près de 65 millions de dollars, il en rapporte difficilement 100 dans le monde. Son tournage et sa production lourde ont de plus laissé David Fincher dans un état d'épuisement avancé. Il décide donc que son prochain projet sera plus léger. On lui propose alors le scénario de Panic Room, après que les producteurs ont essuyé les refus de Ridley Scott et de Forest Whitaker, ce dernier préférant plutôt jouer dedans.

Panic Room ©Indelible Productions

Le scénario ne peut être plus simple. On y suit l'aventure de Meg Altman (Jodie Foster), une mère de famille célibataire récemment divorcée d'un mari ayant fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Elle et sa fille Sarah (Kristen Stewart), diabétique, emménagent à New York dans une immense demeure équipée d'une panic room. Meg la juge complètement inutile, mais sait-on jamais. Elle a justement l'occasion de comprendre à quoi la pièce peut servir dès le premier soir. Trois cambrioleurs font en effet irruption dans la maison. Les deux femmes courent donc pour se réfugier dans la pièce tant décriée. Pourtant, le sentiment de sécurité ne dure qu'un temps. Ce que cherchent les vandales se trouvent dans la panic room et les médicaments de Sarah en dehors. Les négociations ne font que commencer.

Alors, plus simple ?

Ce scénario malin qui tient dans une seule unité de lieu était-il facile à tourner comme Fincher le pensait ? Pas le moins du monde, et le réalisateur s'en souviendra toute sa vie. Il confiait en 2004 à Entertainment Weekly que tourner 100 jours au même endroit était une très mauvaise idée. Le décor de la maison fut créé dans un immense studio d'enregistrement et coûta la bagatelle de 6 millions de dollars. Au final, le tournage nécessita plus de 2100 plans différents et autant de changements de position des caméras. Résultat : un cauchemar, et qui aurait pu se tourner avec un casting bien différent.

Blonde de choc

Panic Room peut se vanter d'un beau casting avec la présence, en plus des noms de ceux précédemment cités, de Dwight Yoakam, Jared Leto, Ann Magnuson, Ian Buchanan et Patrick Bauchau. Pourtant, le duo féminin en haut de l'affiche était au départ bien différent.

C'est en effet Nicole Kidman qui avait signé pour jouer le rôle de Meg. Mais deux semaines avant le début du tournage, elle aggrave la blessure au genou qu'elle s'est faite sur le plateau de Moulin Rouge. À cause de cette blessure, Kidman doit être remplacée au pied levé. On pense à Sandra Bullock, Angelina Jolie et Robin Wright avant que le choix final ne se porte sur Jodie Foster. L'actrice de Contact lâchera même la présidence du Festival de Cannes 2001 pour jouer dans Panic Room. Elle n'aura alors que deux semaines pour se préparer. Et Fincher fera pareil de son côté.

Comme il l'expliquait à l'époque, filmer Nicole Kidman n'est en effet pas la même chose que filmer Jodie Foster. Kidman, c'est le glamour et la blondeur hitchcockienne. Avec Jodie Foster, beaucoup de choses passent par le regard. De plus, l'actrice s'est battue toute sa carrière pour ne pas jouer les femmes-trophées. Et ce caractère se retrouve dans la physicalité très forte qu'elle donne aux rôles qu'elle interprète.

Meg Altman (Jodie Foster) - Panic Room ©Indelible Productions

Petit clin d’œil à ce rendez-vous manqué entre le réalisateur et Nicole Kidman, la comédienne se fend d'un caméo dans Panic Room. Elle prête en effet sa voix à la femme de l'ex-mari de Meg que l'on peut entendre quand cette dernière lui téléphone.

Pour le rôle de sa fille Sarah, c'est au départ Hayden Panettiere, la star de Heroes, qui devait l'interpréter. Elle fut donc remplacée par Kristen Stewart pour faire face à Kidman. Là aussi, on changea le caractère du personnage qui devint plus un garçon manqué. Lorsque Foster prit sa suite, on retoucha à nouveau le caractère de sa fille pour le rendre plus fragile et vulnérable. Faire un film est vraiment un grand jeu de dominos.

Panic Room est disponible en streaming sur Netflix.