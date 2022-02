Paranormal Activity - Next of Kin : que vaut le nouveau film de la saga ?

La saga "Paranormal Activity" tente de repartir à zéro avec son septième opus, "Next of Kin". Un found footage qui propose une immersion au cœur d’une communauté inquiétante et isolée dans laquelle une jeune héroïne débarque, en quête de réponses sur son passé trouble…

Paranormal Activity – Next of Kin : une nouvelle malédiction

En 2009, tout juste dix ans après Le Projet Blair Witch et alors que le found footage connaît une nouvelle vague de popularité notamment grâce à Cloverfield, Oren Peli signe Paranormal Activity. Tourné pour un budget ridicule de 15 000 dollars, le long-métrage s’impose comme l’un des plus rentables de l’histoire du cinéma en récoltant plus de 193 millions de dollars de recettes mondiales.

Le concept est on ne peut plus simple. Convaincu que leur demeure est hantée par un esprit, un couple installe des caméras dans toutes les pièces de sa maison. Au fil des nuits, les phénomènes s’intensifient et la famille comprend qu’elle est victime d’une terrible malédiction. Face au succès de ce premier opus, les producteurs Jason Blum et Oren Peli ont continué d’exploiter le potentiel démoniaque de Katie et Kristi, deux sœurs ayant vécu des événements terrifiants dans leur enfance et qui n’ont cessé de les poursuivre.

Paranormal Activity : Next of Kin ©Paramount Pictures

Septième opus de la franchise, Paranormal Activity : Next of Kin entend lui donner un nouveau souffle, puisque la famille de Katie et le démon Tobi ne font désormais plus partie de l’intrigue, y compris dans un cadre secondaire. Le film se penche sur le destin de Margot (Emily Bader), une jeune femme abandonnée par sa mère à sa naissance. Souhaitant tourner un documentaire sur son passé et sur la communauté Amish au sein de laquelle elle a vu le jour, elle se rend dans une ferme après avoir pris contact avec Samuel, un parent. Dans cet endroit glacial et coupé du monde où elle n’a plus aucun moyen de transport, Margot, accompagnée de Chris (Roland Buck III) et Dale (Dan Lippert), est à son tour témoin d’incidents inquiétants.

Une franchise à bout de course ?

Paranormal Activity : Next of Kin tente donc le renouvellement à travers son histoire inédite axée sur une communauté aux nombreux secrets et interdits, qui refuse de révéler ses véritables intentions. Signé Christopher Landon (Happy Birthdead, Freaky), en charge de l’écriture de la saga depuis le deuxième volet, le scénario promet une immersion au cœur d’un lieu terrifiant où des rituels occultes sont pratiqués. Il rappelle en cela Le Projet Blair Witch, Kill List ou encore le réjouissant Le Rituel.

Mais contrairement à ces prédécesseurs, le film de William Eubank (Underwater) ne tire jamais profit de son cadre et ne dévoile pas non plus la créature tant redoutée, lui préférant un corps squelettique qui évoque immédiatement celui de REC, en moins effrayant.

Dans son introduction, le long-métrage présente par ailleurs des personnages doués pour la réalisation, ce qui laisse espérer des séquences horrifiques plus originales que les moments statiques des premiers opus de la saga. Là non plus, Paranormal Activity : Next of Kin ne tient hélas pas ses promesses.

Le film tombe dans les mêmes travers que bon nombre de found footage, multipliant les jump scare jouant sur des apparitions prévisibles à la suite de mouvements de caméra virevoltants. Dans le genre, mieux vaut se rabattre sur The Visit de M. Night Shyamalan, qui parvenait à développer des ressorts émotionnels en exploitant les souffrances de ses deux jeunes héros et en les confrontant à deux personnages particulièrement flippants.

Malgré ses prétendues intentions, le long-métrage ne propose rien de neuf. Reste cependant une scène finale de massacre plus inspirée et lisible, mais malheureusement trop courte.

Paranormal Activity : Next of Kin, qui pourrait avoir droit à une suite au vu de sa fin ouverte, est à découvrir sur OCS.