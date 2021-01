Pelé : Netflix dévoile le teaser d'un documentaire sur le Roi du football

Pelé est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps (le meilleur pour certains). Netflix a donc décidé de lui dédier un documentaire qui sera disponible sur la plateforme le 23 février. En voici le premier teaser.

Le plus grand joueur de tous les temps ?

Pour les plus jeunes, le meilleur joueur de football est peut-être Messi, Cristiano Ronaldo ou pourquoi pas Mbappé. Chacun aura sa préférence. Mais pour les plus âgés, un autre nom aura marqué les esprits. Celui de Pelé. Un véritable phénomène brésilien qui passa la quasi-totalité de sa carrière dans son pays d'origine au club de Santos. Né le 23 octobre 1940, il connut une immense carrière dès la fin des années 1950 jusqu'à la fin des années 1970. Avec le Brésil, il remporta notamment trois coupes du monde, en 1958, en 1962 et en 1970. Il est d'ailleurs le seul joueur à ce jour à avoir réussi cet exploit.

Pelé ©Netflix

Cependant, il a aussi marqué les esprits avec deux actions ratées. En effet, il est le premier à avoir essayé de marquer du milieu de terrain, et le premier à avoir tenté une feinte face au gardien, laissant passer le ballon plutôt que de tirer. Un dribble qui malheureusement ne s'est pas terminé par un but.

Enfin, la légende veut qu'il ait marqué au total 1281 buts en 1363 matches. Mais ce chiffre est souvent contesté, car difficilement vérifiable.

Le Roi Pelé arrive sur Netflix

Après avoir diffusé un documentaire sur Michael Jordan (The Last Dance), c'est désormais la légende du football qui sera mise à l'honneur sur Netflix. Le service de streaming a dévoilé un teaser annonçant un nouveau documentaire sur Pelé, désigné dans la vidéo comme "le plus grand footballeur du monde". On y voit de nombreuses images d'archives à plusieurs moments de sa vie. Logiquement, le documentaire (sobrement nommé Pelé) devrait raconter ses débuts dans le football et insister sur les événements marquants de sa carrière, mais également sur son impact sur le peuple brésilien et dans le monde. On parle quand même d'un joueur qui reste dans les esprits plusieurs décennies après son dernier match.

Par contre, rien n'indique si le documentaire traitera également de la part plus sombre du joueur, loin d'être irréprochable dans sa vie personnelle. En 2013 So Foot avait d'ailleurs publié un excellent article sur sa relation avec Xuxa, une ancienne Playmate beaucoup plus jeune que lui et qui partagea sa vie à partir des années 1980. Un épisode peu glorieux qu'on n'imagine pas être abordé par Netflix mais qu'on vous invite à découvrir dans les pages du magazine.

Le documentaire sera disponible sur Netflix le 23 février.