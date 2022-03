Perdus dans l'Arctique sur Netflix : l'histoire vraie derrière le film

Dans "Perdus dans l'Arctique", Nikolaj Coster-Waldau et Joe Cole incarnent deux explorateurs bloqués au Groenland. Un survival basé sur une incroyable histoire vraie.

Perdus dans l'Arctique : un survival polaire

Produit par Baltasar Kormákur, réalisateur spécialisé dans les luttes pour la survie en milieux hostiles (Survivre, Everest, À la dérive), Perdus dans l'Arctique est un projet très personnel pour son acteur principal, Nikolaj Coster-Waldau. L'interprète de Jaime Lannister dans Game of Thrones coécrit avec Joe Derrick et produit ce drame réalisé par Peter Flinth (Arn, chevalier du temple).

Le film retrace l'histoire d'un groupe d'explorateurs danois dont le bateau est bloqué au Groenland, en 1909. Le but de leur voyage est de contester l'appartenance du nord-est du pays aux États-Unis. Pour cela, ils doivent mettre la main sur un document prouvant que le territoire ne forme qu'une seule île, dissimulé quelque part dans un cairn. Son second étant blessé, le capitaine Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) se lance à sa recherche avec l'aide d'Iver Iversen (Joe Cole), mécanicien inexpérimenté pour ce périple aussi éprouvant que dangereux.

Perdus dans l'Arctique ©Netflix

Bravant le froid glacial, la faim, la perte de repères et les ours polaires, le tandem est poussé dans ses derniers retranchements au cours de sa mission. Charles Dance et Heida Reed complètent la distribution de ce récit d'amitié dans lequel deux hommes apprennent à combattre leur épuisement, leur désespoir, leur solitude et leurs accès de folie. Un long-métrage touchant basé sur les ouvrages autobiographiques d'Ejnar Mikkelsen.

Une incroyable histoire vraie

Comme le rapporte Géo, l'expédition d'Ejnar Mikkelsen et d'Iver Iversen se déroule après celle menée par Ludvig Mylius-Erichsen, Niels Peter Høeg Hagen et Jørgen Brønlund, qui ne laisse aucun survivant. Un drame évoqué à plusieurs reprises dans Perdus dans l'Arctique. Un an après leur disparition, l'équipage de Mikkelsen vogue donc vers le Groenland, afin de réfuter l'hypothèse de l'Américain Robert Peary selon laquelle deux territoires distincts formeraient l'ensemble du pays.

Les deux hommes trouvent la preuve sans trop de difficultés. Mais après leur retour périlleux marqué par un affrontement avec un ours polaire, ils découvrent que l'Alabama, leur navire, a été détruit pour construire un abri. Tout le reste de l'équipage s'est volatilisé. Débute alors une longue période d'isolement remplie d'incertitude et de privations, qui ne se terminera qu'en 1912 et qu'Ejnar Mikkelsen décrit dans ses carnets regroupés sous le titre Lost in the Arctic et dans le livre Two Against the Ice.

Un tournage mouvementé

Si l'équipe du film n'a évidemment pas vécu l'enfer traversé par Ejnar Mikkelsen et Iver Iversen, elle a dû surmonter quelques embûches pendant le tournage, scindé entre l'Islande et le Groenland. Cité par Allociné, Peter Flinth explique notamment qu'ils ont dû être "secourus d'un glacier". Nikolaj Coster-Waldau précise ensuite :

C'était de la folie. Nous étions sur un glacier en Islande, il y avait une tempête qui arrivait mais ils continuaient à dire que ça allait se calmer d’ici au déjeuner. Ça a été de pire en pire, on ne pouvait pas se tenir debout, il y avait des vents de la force d'un ouragan.

Parmi les autres rebondissements survenus durant les prises de vues, le comédien a un jour laissé échapper ses chiens de traîneaux. Il raconte ainsi :

Nous avions des chiens, ce ne sont pas des acteurs, ils sont très difficiles. À la fin d'une journée, nous avions une scène de traîneau sur des rochers, j'ai perdu le contrôle, je n'en suis pas très fier. J'ai vu toute l'équipe debout, avec des chiens et des traîneaux qui venaient vers eux, le maître-chien sautait sur le traîneau et me criait des injures. Personne n'a été blessé, heureusement, et c'est incroyable à l'écran. Dans l'audio original, vous pouvez entendre tous les cris.

Perdus dans l'Arctique est disponible sur Netflix.