Personne ne sort d'ici vivant : Netflix dévoile une bande-annonce cauchemardesque

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de son nouveau film d'horreur ! Basé sur le roman du même nom, "Personne ne sort d'ici vivant" se dévoile dans des images qui donnent des frissons.

Netflix présente Personne ne sort d'ici vivant

C'est déjà Halloween sur Netflix ! Après le succès d'Aftermath, la plateforme de streaming continue d'étoffer son catalogue déjà bien rempli et dévoile le thriller de son tout nouveau film d'horreur : Personne ne sort d'ici vivant. Vous l'aurez compris, une fois encore, le géant du streaming mise tout sur la peur et l'effroi dans une bande-annonce qui nous fait déjà frissonner !

Inspiré du roman du même nom, écrit par Adam Nevill, ce long-métrage a été réalisé par Santiago Menghini à qui l'on doit notamment Intruders. Côté casting, Cristina Rodlo (Miss Bala) interprétera le rôle d’Ambar et Marc Menchaca (The Outsider) celui de Red. Inspiré cette fois par la série The Haunting of Hill House et de Panic Room de David Fincher, le réalisateur nous plonge dans une sordide maison hantée au fin fond des États-Unis. Esprits, sacrifices, le film semble rassembler tous les ingrédients du parfait film d'épouvante. Et si le titre est déjà suffisamment clair, la bande-annonce annonce aussi clairement la couleur : âmes sensibles s'abstenir !

Un pitch angoissant

Pendant près d'une heure vingt-cinq, les amateurs seront plongés dans la vie d'une jeune immigrante en quête du rêve américain. Après des débuts difficiles, la jeune femme venue tout droit de Mexico parvient enfin à trouver un logement dans une pension de Cleveland. L'immense et impressionnante bâtisse dispose de plusieurs chambres abordables en location mais aussi de plusieurs locataires. Très vite, la situation se complique. La jeune femme comprend assez vite que les locataires ne sont pas seuls ici. Bruits de pas, apparitions étranges, s'ajoutent à un propriétaire lui-même assez énigmatique. Locataire ou prisonnière ? On ne sait plus. Vous l'aurez compris, le rêve américain d'Ambar va rapidement se transformer en cauchemar.

Personne ne sort d’ici vivant sera disponible à partir du 29 septembre 2021 en exclusivité sur Netflix.