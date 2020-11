Pieces of a Woman sur Netflix : Vanessa Kirby bouleversante dans le trailer

"Pieces of a Woman", qui a valu à Vanessa Kirby la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise 2020, se dévoile avec une bande-annonce bouleversante. Le film sera disponible sur Netflix le 7 janvier 2021.

Pieces of a Woman, la consécration de Vanessa Kirby

Dans Pieces of a Woman met en scène Martha et Sean, un couple interprété par Vanessa Kirby et Shia LaBeouf. Tous les deux vont voir leur vie basculer lorsque Martha perd son bébé. Comme on peut le voir dans la bande-annonce mise en ligne par Netflix, le film montrera la difficulté qu'ils ont à faire leur deuil, ne parvenant pas à comprendre et à accepter cette perte. Surtout Martha, au centre de ce drame qui s'annonce bouleversant.

On retrouve avec plaisir Vanessa Kirby qui trouve ici un rôle en or. On peut déjà la voir tantôt dévastée, tantôt en colère ou dans une retenue remarquable. Une prestation qui a valu à la comédienne la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise 2020. Si on ne doutait pas de son talent avant ce film, l'actrice de The Crown et qui marqua les esprits dans Mission impossible : Fallout continue de convaincre.

Qui est le réalisateur de Pieces of a Woman ?

A la réalisation de Pieces of a Woman on retrouve Kornél Mundruczó. Ce nom ne vous dit probablement rien, pourtant le cinéaste s'est fait remarquer au festival de Cannes en 2014 avec le surprenant White God (Prix Un certain regard) et en 2017 avec le bien moins réussit La Lune de Jupiter (sélection en compétition officielle). Dans le premier, une adolescente part à la recherche de son chien dans un Budapest où ces animaux sont abandonnés en masse et pris en chasse par les camionnettes de la fourrière. Dans le second, c'est l'immigration qui est questionnée avec un jeune homme qui tente de franchir la frontière mais se fait tirer dessus. Il survit malgré tout et se découvre un pouvoir de lévitation, permettant alors au réalisateur de se lancer dans des effets de mise en scène gratuits et tape à l'œil.

Néanmoins, il est intriguant de voir le cinéaste hongrois sortir de son pays natal pour se lancer dans un film en langue anglaise, avec un casting anglo-saxon et un sujet plus intimiste. Visuellement, on le sent plus posé (et humble) que sur son précédent long-métrage.

Pieces of a Woman sera à découvrir sur Netfllix le 7 janvier 2021.