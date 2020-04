Plus de 50 films récents désormais disponibles en VOD grâce au CNC

Le CNC a décidé de répondre au contexte actuel en mettant de côté la décriée chronologie des médias pour autoriser des films récents à sortir plus vite en VOD après l'exploitation dans les salles. Des nouveaux titres s'ajoutent à cette liste, portant le total à plus de 50 !

Le CNC s'adapte à la situation particulière due au coronavirus et met de l'eau dans son vin pour sauver les meubles, après un début d'année décevant où la menace du coronavirus faisait progressivement jour. Les films sortis ces derniers mois n'ont pas eu une carrière normale dans les salles et c'est pour cela qu'une loi d'urgence est passée le 23 mars 2020 afin de rompre le traditionnel schéma de la chronologie des médias. Souvent discuté et contesté, ce mode de fonctionnement ne permet pas aux films sortis dans les salles de finir en VOD ou dans les bacs avant 4 mois (trois pour les films à moins de 100 000 entrées). Mais il fallait aider justement ces oeuvres sacrifiées à cause de la crise sanitaire. Alors on met de côté notre système français et on offre dans l'urgence une solution aux distributeurs. Une première salve contenant 31 films a ouvert les hostilités, puis la liste ne cesse de croître. On peut avoir accès à des titres comme 1917, Invisible Man, #JeSuisLà, Le Cas Richard Jewell ou encore En Avant.

Une liste composée de plus de 50 films

C'est désormais encore des autres films qui ont l'autorisation de sortir en avance avec cette loi spéciale, portant le total à 52 ! Parmi les nouveaux arrivants, on trouve du cinéma très médiatisé comme Judy ou Dark Waters mais aussi des choses plus confidentielles telles que Jeanne ou le film islandais Un Jour si blanc. Le confinement étant propice à découvrir des oeuvres, il ne tient qu'à vous de vous laisser tenter. Pour avoir un aperçu de la liste dans son intégralité, le CNC l'a mise en ligne à cette adresse.

La réaction du Centre national du cinéma et de l’image animée est évidemment à la hauteur des enjeux actuels mais on ne peut s'empêcher de voir plus loin et de se demander si cette expérimentation forcée peut provoquer des changements à long terme dans la chronologie des médias. À la sortie de la crise que l'on traverse, nul doute que le sujet sera remis encore sur la table et qu'il y aura une belle preuve qu'on peut fonctionner autrement.