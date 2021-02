Pluto TV : c'est quoi cette plateforme de streaming gratuite ?

La guerre que se livrent les plateformes de SVOD demain ne laisse que peu de place à l'erreur. Il faut avoir une proposition forte pour se positionner sur ce marché très compétitif. Pluto TV tente de se faire une place avec une offre totalement gratuite.

Pluto TV : la plateforme qui mise sur la gratuité

On traverse depuis des années une époque importante pour le petit écran. Avec la prolifération de plateformes qui viennent marcher sur les plates bandes des networks traditionnels. La situation a pour bon côté une vraie diversité dans l'offre et les producteurs/diffuseurs mettent souvent de belles sommes en jeu pour sortir des titres aboutis. Mais le revers de la médaille est la multiplication des abonnements. Pas tout le monde ne peut s'offrir l'accès mensuel à trois ou quatre services en même temps. Alors quand une offre gratuite fait son apparition, nous sommes obligés de nous y intéresser de près. C'est le cas de Pluto TV, une plateforme qui vient d'arriver en France depuis ce lundi 8 février. Nous sommes le 25ème pays à y avoir accès et son principe reste le même partout. Inutile de devoir s'inscrire et pas la peine de débourser le moindre centime pour consommer les titres disponibles dessus.

Que faut-il en penser ?

Pluto TV, service de ViacomCBS, fait la pari de la gratuité. Pour maintenir un tel modèle économique, c'est évidemment la publicité qui est vitale. L'idée est simple, alléchante. Mais une fois le stade de la curiosité passé, y a-t-il des bonnes raisons de revenir sur la plateforme sur le long terme ? C'est sur ce point crucial que le bât blesse. Car Pluto TV se positionne totalement en marge de ce que font les autres. Aucun titre original, des séries et films de seconde zone ou encore des émissions d'un autre temps. On peut par exemple regarder Pimp my Ride ainsi que d'autres programmes issus de MTV. On comprend que derrière l'accès gratuit se cache en réalité une offre assez maigre.

Pluto TV ©Puto TV

Pourtant, l'interface et le mode de fonctionnement ne sont pas dénués de sens. Pluto TV s'organise avec des chaînes thématiques. Libre à vous, ensuite, de zapper pour regarder ce qui vous intéresse. Tout est assez bien rangé pour que l'on ne se trompe pas sur la marchandise. Les petits comme les grands ont leur coin. Par ailleurs, un onglet "À la demande" permet d'accéder directement au titre souhaité. En dépit de son offre qui affiche en un rien de temps ses limites, on va laisser l'opportunité à Pluto TV de s'installer pour voir si le catalogue va s'épaissir avec quelques ajouts notables. La gratuité et l'absence d'inscription vous encouragent ainsi à revenir de temps en temps pour voir si, ponctuellement, quelque chose vaut le coup.