Premier aperçu de Lindsay Lohan dans le film de Noël Netflix

Lindsay Lohan prépare son retour ! C'est sur la plateforme Netflix qu'on pourra la découvrir en 2022, dans le rôle d'une jeune héritière frappée d'amnésie qui va rencontrer l'amour. Une première image du projet, pour le moment titré "Christmas in Wonderland", a été dévoilée. Lindsay Lohan y apparaît avec son partenaire Chord Overstreet.

Netflix à la rescousse

Cela commençait à faire un bon moment qu'on n'avait pas vu Lindsay Lohan prendre un rôle principal dans une production importante. En effet, après son rôle dans The Canyons de Paul Schrader en 2013, l'éternelle adolescente-star de Disney a disparu du grand écran. Exception faite d'une participation à l'anecdotique et anonyme nanar surnaturel Among the shadows sorti en 2019 en VOD, Lindsay Lohan est restée très loin des projecteurs. Même sur le petit écran, le service a été plus que minimum avec un rôle récurrent en 2018 dans la saison 2 de la série Sick Note, et une télé-réalité à son sujet en 2019, Lindsay Lohan's Beach Club, diffusée sur MTV. Pour le plus grand plaisir de ses fans, l'actrice et chanteuse sera néanmoins bien de retour avec un rôle principal dans la comédie romantique de Noël de la plateforme Netflix, prévue pour 2022.

On peut d'ailleurs la découvrir dans une première image qui sent bon la cannelle et les fêtes hivernales.

Christmas in Wonderland

La fin des montagnes russes pour l'actrice ?

Lindsay Lohan fait partie de ces personnalités dont la dimension personnelle constellée de frasques a dépassé en notoriété la carrière professionnelle et ses performances. Pourrait-elle, à partir de cette production Netflix, retrouver un peu de sa gloire passée ? Si on attend toujours l'officialisation du titre par Netflix, le film est actuellement en tournage sous le nom Christmas in Wonderland. Définitif ou pas, ce titre est celui d'une histoire qui se tourne à Salt Lake City dans l'Utah et devrait clore ses prises de vue autour du 15 décembre.

Le synopsis promet une romance nourrie d'humour et d'émotion, avec une jeune héritière (Lindsay Lohan) frappée d'amnésie après un accident de ski et prise en charge par un séduisant habitant de la station de ski (Chord Overstreet), père célibataire d'une petite fille précoce. Une accumulation d'arguments simples pour faire rire et mettre la larme à l'oeil, et dont on pourra juger de la qualité en 2022.