Presque Trop : Netflix dévoile la bande-annonce du documentaire sur Bigflo et Oli

Les rappeurs Bigflo et Oli s'apprêtent à se retirer quelques temps du monde de la musique. En guise d'au revoir (pas d'adieu !), ils nous laissent avec ce documentaire "Presque Trop" qui arrive sur Netflix le 8 octobre. Une plongée dans leur intimité qui va plaire aux fans.

Netflix et le rap, une histoire qui continue

Netflix continue de s'intéresser au rap français. Après la diffusion du documentaire sur la conception du dernier album de Nekfeu (Les Étoiles vagabondes), celui très récent sur Maître Gims (Gims : On the record) ou encore la retransmission du concert de PNL, la plateforme va maintenant accompagner le duo Bigflo & Oli avec le documentaire Presque Trop. Un projet que les fans vont attendre avec une certaine appréhension, car les deux rappeurs ont déjà déclaré qu'ils allaient faire une petite pause après cette étape dans leur fulgurante carrière. Le temps de se reposer, de se ressourcer, de s'éloigner du tumulte de la popularité. Sujet dont il est question dans la première bande-annonce de ce contenu original à paraître le 8 octobre prochain sur Netflix.

Retour sur la trajectoire de Bigflo et Oli

Les deux frères savent qu'ils ont de la chance d'être arrivés à ce niveau mais que la sortie de route n'est pas loin s'ils ne prennent pas un peu de recul sur eux. Les admirateurs du duo pourront mieux comprendre leur décision dans ce projet et ils auront aussi le plaisir de revenir sur leur parcours. Ces enfants de Toulouse rêvaient de faire carrière dans le rap et ils y sont parvenus. Avec trois albums au compteur sortis en moins de 5 ans, on peut comprendre qu'ils aient besoin de déconnecter pour peut-être se réinventer. Comme le dit Bigflo : "réaliser un rêve, c'est le tuer."

Entre des images des coulisses, de leurs prestations ou de leur vie quotidienne, Presque Trop reviendra également sur leur passé. Leur père, qu'ils ont maintes fois mis en avant, sera aussi de la partie. L'apothéose de ce documentaire sera à n'en pas douter leurs deux dates à Toulouse devant un public totalement acquis à la cause. Si on peut ne pas aimer leur musique, ce type d'objet reste toujours intéressant pour comprendre les coulisses de la gloire et en apprendre plus sur cette industrie. On comprend dans cet aperçu que les rappeurs se sont livrés et n'ont pas peur d'exposer leurs doutes ou leurs émotions. En attendant de les voir revenir dans "un ou deux ans", Presque Trop est le bouquet final pour clôturer ce premier chapitre de leur carrière.