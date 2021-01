100% bio sur France 3 : c'est quoi ce téléfilm avec Didier Bourdon ?

Le réalisateur Fabien Onteniente a voulu parler du Pays basque dans sa nouvelle comédie, "100% Bio". Didier Bourdon dans le rôle principal campe un charcutier qui va rencontrer son beau-fils vegan. On fait le point sur ce téléfilm avant sa diffusion le 5 janvier sur France 3.

100% bio : une comédie au Pays basque

Fabien Onteniente. C'est un nom que le public français connaît bien, en partie parce qu'il est responsable de la trilogie Camping. Habitué à opérer dans le genre de la comédie populaire, il ne compte pas changer son fusil d'épaule pour son nouveau long-métrage, 100% bio. Une production qui aurait pu finir dans les salles mais qui termine sa course sur le petit écran. Désormais considéré comme un téléfilm, il sera diffusé le 5 janvier sur France 3, à 21h05. À l'heure où les cinémas sont fermés, les spectateurs en manque de comédies seront heureux d'accueillir le nouvel essai de Fabien Onteniente.

Ils pourront suivre Didier Bourdon dans le rôle principal. L'acteur qui s'est révélé avec Les Inconnus incarne ici Gabi, un charcutier basque qui voit sa fille, Marie (Lolita Chammah), revenir dans sa région pour lui annoncer une bonne nouvelle : il va devenir grand-père. Sauf que Gabi ne connaît absolument pas son beau-fils, Thomas (Nicolas Bridet), parce qu'il le désavantage de ne pas être basque. Pour l'homme, fier de ses racines, ce détail a du mal à passer. La rencontre promet d'être intimidante pour Thomas car il n'est pas du tout un amateur de viande. Pire, il est vegan. C'est un choc entre deux mondes qui se profile et Marie va devoir faire son possible pour essayer de les réunir. Si l'entente va être compliquée dans un premier temps, on imagine que les principaux intéressés vont arriver à communiquer avec le temps, pour le bien de l'enfant.

Un sujet dans l'ère du temps

Fabien Onteniente s'empare d'un sujet moderne, la nourriture végétarienne étant un vrai enjeu de société discutée fréquemment. Il n'est plus rare d'avoir un membre de sa famille ou un proche qui a décidé de revoir son alimentation pour être en conformité avec ses convictions. On n'attend pas du réalisateur un monument de finesse avec 100% bio, son humour est assez identifié désormais.

Il paraît assez évident que le téléfilm rencontrera un beau succès lors de sa diffusion. Les habitants du Pays basque risquent particulièrement d'être au rendez-vous pour voir leur belle région à l'écran. Fabien Onteniente avoue être tombé sous le charme de ce coin de la France et d'avoir souhaité, en conséquence, écrire un scénario qui lui permettrait d'y poser sa caméra. Il trouve en Didier Bourdon le profil parfait pour ce rôle principal, car l'acteur a connu la vie à Biarritz jusqu'à ses 15 ans.