100 dollars pour un shérif : quand John Wayne voulait frapper Robert Duvall

John Wayne décroche en 1970 l'unique Oscar de sa carrière pour "100 dollars pour un shérif", l'adaptation du roman "True Grit" signée Henry Hathaway. Malgré cette récompense, l'acteur ne porte pas vraiment le film dans son coeur, notamment à cause de certains partenaires de jeu.

100 dollars pour un shérif : la première aventure de Rooster Cogburn

En 1969, le roman True Grit de Charles Portis est adapté pour la première fois au cinéma par Henry Hathaway, quarante ans avant que les frères Coen ne le transposent à nouveau à l'écran. Dans 100 dollars pour un shérif, John Wayne précède Jeff Bridges dans le rôle du marshal borgne Rooster Cogburn, réputé pour être impitoyable. Après le meurtre de son père par le hors-la-loi Tom Chaney (Jeff Corey), la jeune Mattie Ross (Kim Darby) fait appel à ses services pour se venger.

Cogburn accepte et se lance à la poursuite de Chaney, aux côtés de LaBoeuf (Glen Campbell), un Texas Ranger également intéressé par la capture du tueur. Robert Duvall, Dennis Hopper et Strother Martin complètent la distribution de cette chevauchée cruelle. Un western qui marque une nouvelle collaboration entre Henry Hathaway et John Wayne, après La Cité disparue, Le Grand Sam, Le Plus grand cirque du monde ainsi que Les Quatre fils de Katie Elder, et pour laquelle le comédien remporte l'unique Oscar de sa carrière. La récompense n'éclipse cependant pas le mauvais souvenir que l'acteur garde du film...

Rooster Cogburn (John Wayne) - 100 dollars pour un shérif ©Paramount Pictures

Durant la promotion, la star assure qu'elle ne croit pas en ses chances de remporter la statuette. John Wayne va même jusqu'à citer de meilleurs longs-métrages dans lesquels il pense avoir joué, à l'image de La Chevauchée fantastique, comme le rapporte le site Outsider. L'acteur n'apprécie pas la performance de sa partenaire Kim Darby. Par ailleurs, pendant le tournage, il manque d'en venir aux mains avec Robert Duvall.

John Wayne excédé par l'attitude de Robert Duvall

Dans 100 dollars pour un shérif, Robert Duvall prête ses traits au redoutable chef de gang Ned Pepper, auquel Rooster Cogburn fait face au cours d'un affrontement mémorable. À l'époque, le comédien a déjà fait ses armes au théâtre et dans de nombreuses séries télévisées. Il est également apparu dans Du silence et des ombres, La Poursuite impitoyable, Le Détective ou encore Bullitt. Lors de la production du western, l'acteur a 38 ans et est déjà connu pour son tempérament fougueux.

Adepte de la Méthode, Robert Duvall multiplie les confrontations musclées avec Henry Hathaway, cinéaste lui aussi doté d'un fort caractère. En 2015, le comédien déclare à ce sujet, cité par l'Express :

Le réalisateur et moi ne nous entendions pas - je ne m'entends pas avec beaucoup de réalisateurs.

Les affrontements répétés entre l'acteur et le réalisateur finissent par irriter John Wayne. Ce dernier va même jusqu'à menacer de frapper le futur interprète de Tom Hagen dans Le Parrain s'il ne cesse pas ses querelles avec Henry Hathaway. Une bonne ambiance qui n'empêchera pas le Duke d'incarner à nouveau Rooster Cogburn six ans plus tard dans Une bible et un fusil, cette fois-ci sous la direction de Stuart Millar.