12 Years a Slave sur France 5 : découvrez l'histoire du vrai Solomon Northup

Troisième film et troisième choc. En 2014, Steve McQueen signait le puissant "12 Years a Slave", une charge contre l'esclavagisme tirée d'une histoire réelle. Découvrez qui était le vrai Solomon Northup, le personnage incarné par Chiwetel Ejiofor.

12 Years a Slave : Steve McQueen continue son sans-faute

Quand Steve McQueen sort Hunger en 2008, on comprend que nous ne sommes pas face à un réalisateur lambda. Son style éclate avec ce film d'une puissance folle. Ses choix formels démontrent une vision hors du commun de la mise en scène. Il confirme quelques années après, avec Shame. Et nous gratifie ensuite d'une autre puissante claque avec 12 Years a Slave.

Le récit se déroule au milieu des années 1800, aux États-Unis, quelques temps avant l'historique guerre de Sécession. Solomon Northup, un homme noir d'une trentaine d'années se fait attirer dans un piège. Des hommes blancs l'ont enlevé et veulent le vendre comme esclave. Il termine alors dans une plantation de coton et va subir un traitement inhumain pendant une longue période. Steve McQueen appose sur son sujet une mise en scène forte et questionne le passé sulfureux des Etats-Unis. Il n'abandonne pas ses grandes envolées formelles et, comme dans ses deux précédents films, parvient à les mettre au service d'intentions politiques tranchantes. Sans tomber dans une approche obscène, il se tient à juste distance pour laisser à son personnage la dignité qu'il mérite.

12 Years a Slave ©Mars Distribution

On ne l'a pas encore dit, mais 12 Years a Slave est tiré d'une histoire vraie. Solomon Northup a réellement existé et il a d'ailleurs écrit ses mémoires après sa libération de la plantation Epps. Tout ce que l'on voit dans le film est fidèle au supplice qu'il a enduré. On ne va donc pas revenir dessus mais plutôt se concentrer sur qui il était avant d'être enlevé et, également, après cette expérience traumatisante.

Qui était le vrai Solomon Northup ?

Né en 1808, il est le fils de Mintus Northup, qui était lui-même un esclave. Solomon a un frère, Joseph, et les deux ont la chance de pouvoir vivre en liberté car leur mère était une femme libre. La loi du Partus sequitur ventrem disait que les enfants héritaient du statut d'esclave par rapport à la mère. Aux alentours de la vingtaine, Solomon se marie avec Anne Hampton, la femme avec laquelle il aura par la suite trois enfants. En 1841, il se fait enlever et passe des années loin des siens.

12 Years a Slave ©Mars Distribution

Après sa libération dans des conditions exceptionnelles, il profita de sa liberté pour essayer de faire payer ceux qui l'ont réduit en esclavage. Or, un problème l'empêcha d'aller au bout son idée : un homme noir ne pouvait porter plainte contre un Blanc dans le district de Washington. Mais, quelques temps plus tard, l'affaire a pris une autre tournure quand elle a été réouverte par un juge de l'État de New York. C'est alors que Merrill et Russell, les deux responsables de l'enlèvement, sont accusés. Malheureusement, les poursuites n'aboutissent pas...

La fin de la vie de Solomon est un réel mystère. Durant la seconde partie des années 1850, il se volatilisa. Des traces de sa femme et de ses enfants ont été trouvées mais le sort de l'ancien esclave reste un mystère. Certaines rumeurs disent qu'il aurait été enlevé une seconde fois mais aucune preuve ne peut en attester. Il se peut simplement qu'il soit mort, d'une cause naturelle ou d'une maladie.