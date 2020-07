2 Guns dimanche 12 juillet sur TF1 : quel duo devait porter le film avant Denzel Washington et Mark Wahlberg ? - CinéSéries

Dans "2 Guns", Denzel Washington et Mark Wahlberg incarnent deux agents infiltrés contraints de s’associer pour démanteler un réseau de trafiquants de drogue. Au-delà de ses scènes d’action, le film repose essentiellement sur l’alchimie comique entre ses têtes d’affiche. À l’origine, le long-métrage devait d’ailleurs être porté par un duo bien connu des amateurs de comédies américaines.

2 Guns : la rencontre entre deux comédiens

Sorti en 2013, 2 Guns marque la première et unique rencontre à l’écran entre Denzel Washington et Mark Wahlberg. Dans ce buddy movie signé Baltasar Kormákur (Jar City, Contrebande), les comédiens incarnent Bobby et Stig, deux criminels qui s’associent pour braquer une banque. Ce qu’ils ignorent, c’est qu’ils sont l’un et l’autre en mission d’infiltration pour démanteler un réseau de trafiquants. Lâchés par leurs agences respectives, Bobby et Stig découvrent qu’ils ont été manipulés. Pris pour cible par leurs anciens employeurs, ils n’ont d’autre choix que de faire équipe - cette fois-ci pour de vrai - s’ils veulent s’en tirer vivants.

2 Guns : un enchaînement de vannes permanent

Adaptation du comic-book éponyme de Steven Grant, l’un des créateurs du Punisher, 2 Guns est un film d’action qui assume totalement sa tonalité comique. L’enchaînement de vannes entre les deux personnages principaux ne faiblit jamais, que ce soit lorsqu’ils se traquent ou lorsqu’ils sont pris au piège ensemble par des fédéraux corrompus.

Comme tout buddy movie qui se respecte, 2 Guns repose donc énormément sur l’alchimie entre ses deux têtes d’affiche. Pour que leur relation soit crédible à l’écran, Mark Wahlberg n’a d’ailleurs pas ménagé ses efforts pour faire craquer Denzel Washington, qui souriait trop peu à son goût. Tout juste sorti du tournage du drame Flight de Robert Zemeckis, l’acteur oscarisé avait besoin d’un projet plus léger mais restait encore bien trop sérieux d’après son partenaire.

Raison pour laquelle Mark Wahlberg, qui venait de dévoiler une véritable fibre humoristique avec Very Bad Cops, Ted et No Pain No Gain, n’a cessé d’improviser sur le plateau. Lors de la promotion de 2 Guns, il avait expliqué :

Je dois avouer que j’avais une arrière-pensée : je voulais le faire rire, car il n’y a rien de plus agréable que de le voir sourire. En général, cela n’arrive qu’une ou deux fois dans un film, mais ici c’était beaucoup plus fréquent !

D’autres acteurs pressentis pour 2 Guns

À l’arrivée, Mark Wahlberg et Denzel Washington prennent un plaisir non dissimulé dans leur course à la punchline, quand ils ne marchent pas au ralenti devant des explosions. Si leur tandem fonctionne, le film devait à l’origine reposer sur un duo bien connu des amateurs de comédies américaines. Vince Vaughn avait en effet été pressenti pour interpréter Bobby, tandis que son compère Owen Wilson devait prêter ses traits à Stig. Le long-métrage aurait ainsi marqué leurs retrouvailles après Starsky & Hutch et Serial Noceurs. Finalement, c’est du côté de chez Google que les deux comédiens se redonneront la réplique avec Les Stagiaires, également sorti en 2013.

Ellen Pompeo et Marisa Tomei avaient de leur côté été envisagées pour incarner Deb, la partenaire de Bobby. Le rôle a néanmoins été confié à Paula Patton, qui refait équipe avec Denzel Washington après Déjà Vu. Enfin, avant que Baltasar Kormákur ne prenne les rênes du projet, Antoine Fuqua (Equalizer), Pierre Morel (Taken) et Martin Campbell (Casino Royale) avaient été considérés pour réaliser le film.