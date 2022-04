3h10 pour Yuma : quand Christian Bale était mis en garde sur la réputation de Russell Crowe

Christian Bale et Russell Crowe s'affrontent dans le western "3h10 pour Yuma", remake du classique de Delmer Daves signé James Mangold. Avant de collaborer avec la star de "Gladiator", l'acteur de "The Dark Knight" a eu plusieurs retours peu reluisants sur son tempérament.

3h10 pour Yuma : la relecture d'un classique

S'il s'était déjà inspiré du 3h10 pour Yuma de Delmer Daves pour son western contemporain Copland, James Mangold signe un remake du classique en 2007. Dans ce long-métrage sorti 50 ans après son modèle, adapté d'une nouvelle d'Elmore Leonard, Christian Bale et Russell Crowe succèdent à Van Heflin et Glenn Ford.

Le premier prête ses traits au fermier Dan Evans, infirme depuis la guerre de Sécession. Après avoir assisté au braquage d'une diligence par le hors-la-loi Ben Wade, incarné par le second, il permet son arrestation dans la ville de Bisbee. Afin de pouvoir rembourses ses dettes, Evans accepte de faire partie du convoi pour escorter Wade jusqu'à la gare de Contention City, où il est censé prendre le train qui le conduira à la prison de Yuma.

3h10 pour Yuma ©TFM Distribution

Leur voyage s'avère particulièrement dangereux. Face à la manipulation du criminel et les attaques de ses hommes, le groupe auquel se joint le fermier ne cesse de se réduire. Et malgré leurs natures opposées et les tueries, Evans et Wade développent un respect mutuel pendant ce périple sanglant.

Ben Foster, Logan Lerman, Vinessa Shaw, Kevin Durand et Peter Fonda complètent la distribution de 3h10 pour Yuma. Un film qui marque la rencontre à l'écran entre ses deux acteurs qui, à l'instar de leurs personnages, ont développé une certaine complicité durant le tournage.

Christian Bale mis en garde

Au cours d'une conférence de presse organisée en 2007 et citée par Collider, Christian Bale et Russell Crowe reviennent sur leur collaboration. Non sans humour, la star de The Dark Knight assure avoir été mis en garde sur le tempérament compliqué de son partenaire :

Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Chaque fois que les gens me demandaient quel était mon prochain projet et que je disais que j'allais travailler avec Russell, ils me regardaient en se disant "Oh non". "Tu vas passer des moments difficiles avec lui." Et c'est absolument vrai. (rires)

3h10 pour Yuma ©TFM Distribution

Après avoir qualifié le comédien de Gladiator de "vrai salaud" quelques instants plus tôt, il ajoute avec plus de sérieux :

Beaucoup d'acteurs se plaignent et font tout pour éviter de travailler, donc c'est bien de travailler avec quelqu'un comme Russell avec qui on peut aller droit au but et avoir des conversations franches sur les scènes, cela facilite les choses. (...) C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un d'aussi bon que lui.

Un tournage compliqué

Les deux acteurs reviennent également sur les conditions de tournage parfois difficiles au Nouveau-Mexique. Christian Bale déclare à ce sujet :

C'était glacial, surtout pendant les tournages de nuit, il faisait froid.

Russell Crowe confirme :

Terriblement froid.

Christian Bale précise :

Nous avons eu la pire tempête hivernale jamais enregistrée dans l'histoire.

Russell Crowe continue :

Et nous étions entourés de plus d'un mètre de neige pour faire des scènes où il est question de sécheresse. C'était ce genre d'expérience cinématographique.

Dans cet environnement, le tandem a été stupéfait par une clause du contrat de Peter Fonda, à propos de laquelle Russell Crowe explique :

Peter Fonda a fait quelque chose qui devrait, je pense, être repris par la Screen Actors Guild (le principal syndicat américain des acteurs, ndlr). Un jour, il a déclaré qu'il ne pouvait pas jouer en costume d'époque par -10°C.

Son partenaire conclut :