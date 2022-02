9 mois ferme : avez-vous remarqué le caméo déjanté d'un célèbre réalisateur ?

En 2013, Albert Dupontel signe "9 mois ferme", son cinquième long-métrage en tant que réalisateur. Une œuvre passionnante à travers laquelle il rend notamment hommage à Terry Gilliam, le temps d'un caméo hilarant.

9 mois ferme : nouveau succès pour Albert Dupontel

Après des succès comme Enfermés dehors et Le Vilain, Albert Dupontel continue son expérience en tant que réalisateur avec 9 mois ferme. Sorti en 2013, le long-métrage raconte la rencontre entre Bob, un hors-la-loi incarné par Albert Dupontel lui-même, et Ariane Felder, une juge aux mœurs stricte campée par Sandrine Kiberlain. Cette dernière tombe mystérieusement enceinte. Après des tests de paternité, le père s'avère être Bob. Ariane ne se souvient de rien et n'a aucune idée du moment où elle a pu tomber enceinte.

9 mois ferme ©Wild Bunch

9 mois ferme a été extrêmement bien reçu par les critiques et les spectateurs. Le long-métrage a même été nommé à 6 reprises aux César et est reparti avec deux statuettes : Meilleur scénario original et Meilleure actrice pour Sandrine Kiberlain.

L'apparition de Terry Gilliam

Albert Dupontel aime offrir quelques caméos inattendus dans ses œuvres. Par exemple, dans Adieu les cons, les comédiens Kyan Khojandi, Grégoire Ludig et David Marsais s'offraient une petite apparition dans le film. Le cinéaste Terry Gilliam s'était lui aussi déplacé pour apparaître dans le long-métrage de son ami français. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le réalisateur américain joue dans un film d'Albert Dupontel. Déjà, dans Enfermés dehors, Terry Gilliam avait son petit moment de gloire. Dans 9 mois ferme, il incarne Charles Meatson, surnommé le Famous man-eater, un cannibale emprisonné pour ses actes horribles. Terry Gilliam fait ainsi une courte mais remarquée apparition dans la peau de ce psychopathe.

9 mois ferme ©Wild Bunch

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Terry Gilliam, il est l'un des membres des Monty Python. C'est également un metteur en scène hors pair qui a notamment réalisé des petits chef d'œuvres comme Brazil, L'Armée des 12 singes ou encore Las Vegas Parano. Plus récemment, il s'est illustré avec deux œuvres qui ont divisé : Zero Theorem et L'Homme qui tua Don Quichotte.

Une amitié de longue date

Terry Gilliam et Albert Dupontel entretiennent d'ailleurs une amitié de longue date. Ils se sont rencontrés il y a maintenant plus de vingt ans. Le second demeure un énorme fan du travail des Monty Python, et Terry Gilliam le lui rend bien. Lors de la sortie d'Adieu les cons, voici ce que Terry Gilliam avait à dire sur son ami Albert Dupontel au micro du site dreamsfanzine.com :

En fait, l'un de mes gars préférés, c'est Albert Dupontel. C'est un Français, et il vient de faire un nouveau film, Adieu les cons, qui peut se traduire par Bye Bye Morons ou Bye Bye Cunts. Il a réalisé plusieurs films, et il a beaucoup de succès en France. Des années auparavant, il a réalisé un film appelé Bernie, et plus récemment, 9 mois ferme. Il est brillant, et est vraiment drôle. Il fait des trucs... très bizarres. J'ai même fait une interview à son sujet l'année dernière. C'est un ami, et j'ai fini par apparaître dans trois de ses films, peut-être même quatre. Je suis pour lui une sorte de porte-bonheur, il me met dans un petit rôle où je me ridiculise. Je suis sûr que les séquences en question sont disponibles sur Internet. C'est vraiment celui que vous devriez suivre : Albert Dupontel.

Une amitié touchante, qui permet ainsi d'avoir des caméos hilarants de Terry Gilliam dans les films d'Albert Dupontel. On vous laisse avec son apparition dans 9 mois ferme, également marquée par celle de Jean Dujardin (à noter que les cinéastes Jan Kounen et Gaspar Noé apparaissent eux aussi dans le film) :