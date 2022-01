À mon tour sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm avec François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas ?

France 2 diffuse le téléfilm inédit "À mon tour" porté par François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas. Ils campent un couple qui entre en campagne politique l'un contre l'autre.

À mon tour : une comédie politique

François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas sont réunis ce soir sur France 2 dans une fiction inédite intitulée À mon tour. Une comédie politique sur un couple pas comme les autres où deux compagnons vont se retrouver en campagne politique l'un contre l'autre. Le téléfilm est réalisé par Fréderic Berthe qui a travaillé récemment sur les séries J'ai menti, Astrid et Raphaëlle ou encore Balthazar. Le synopsis de cette comédie au ton bien particulier est le suivant :

Alors qu’il se présente à nouveau aux élections municipales, Félix de Ponte, le maire de Chateauneuf-sur-Valone, est accusé de corruption et de malversation en couverture du journal local. Peu de temps après, une photo de l’élu embrassant sa maîtresse circule sur le net. Se sentant trahie et humiliée, Rose, son épouse, décide de se venger en se présentant contre lui aux prochaines élections de la commune. Malmené de toute part, Félix se retrouve à mener une campagne acharnée contre son ex-femme, déterminée plus que jamais. Dès lors, tous les coups sont permis.

Un thème dans l'air du temps

C'est une campagne électorale bien particulière que nous illustre le téléfilm À mon tour, ponctué avec humour par des scènes cocasses. En effet, la comédie de 90 minutes aborde un thème très actuel. Elle offre un message plutôt positif et drôle en ce début d'année électorale assez trouble.

Ainsi, François-Xavier Demaison joue le Maire de Chateauneuf-sur-Valone. Il est complétement dépassé par tout ce qui lui arrive. Pour faire enrager ce dernier, sa femme jouée par Isabelle Gélinas, connue pour son rôle de Valérie Bouley dans Fais pas ci, fais pas ça, va se lancer dans sa propre campagne.

À mon tour ©FTV - CALT PRODUCTIONS

À leurs côtés, on retrouve François Berléand, mais également Waly Dia, Mata Gabin (Bienvenue à Marly-Gaumont), Oscar Berthe (J'ai menti) mais aussi Kolia Abiteboul (Sous le même toit) et Michel Jonasz.