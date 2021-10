À tes côtés sur TF1 : c'est quoi ce téléfilm inspiré de la vie de Jarry ?

Le téléfilm "À tes côtés" arrive enfin sur TF1. Déjà proposée en avant-première sur Salto, la fiction inspirée et scénarisée par l'humoriste Jarry met en scène dans le rôle de ses parents Didier Bourdon et Marie-Anne Chazel.

Une fiction touchante et drôle

De son vrai nom Anthony Lambert, l'humoriste Jarry s'est lancé dans l'écriture scénaristique et s'est inspiré de sa propre histoire pour réaliser la fiction À tes côtés. Un téléfilm émouvant qui traite un sujet sérieux, mais qui célèbre avant tout la vie et la famille. Sans pathos, le comédien illustre une famille aux relations complexes que ce soit entre les trois frères ou bien ce fils que tout oppose avec son père. Il a co-écrit le scénario avec le réalisateur Gilles Paquet-Brenner. On retrouve ici Didier Bourdon et Marie-Anne Chazel dans le rôle de ses parents.

La vie va réunir Anthony (Jarry), le citadin, et Marcel (Didier Bourdon), son père vigneron, autour de la maladie de ce dernier. Affronter nos peurs et nos contradictions peut-il nous aider à transcender nos différences ? Entre rires et larmes, coups de gueule et réconciliations, cette dramédie librement inspirée de la vie de Jarry est une ode à la famille qui nous invite à nous rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour s’aimer !

Un hommage à son père

Le comédien joue ici son propre rôle et a choisi pour interpréter son père l'acteur Didier Bourdon. Ce choix ne fut pas anodin puisque ce dernier a été choisi pour son physique très proche de celui du père de Jarry. Très loin d'être un biopic, À tes côtés reprend un pan de la vie de l'humoriste et illustre une période à la fois difficile et profondément joyeuse.

À tes côtés ©TF1 Production

De nombreuses similitudes se glissent dans ce téléfilm de 90 minutes. Jarry a souhaité tourner dans les lieux de son enfance avec pour figurants les vrais habitants de son village. Un projet très intime donc, où il aborde le sujet de l’accompagnement en fin de vie. Le comédien a lui-même perdu son père alors qu'il avait 24 ans. Il a voulu faire passer un message important à ses yeux : ne rien regretter et dire à ses proches qu'on les aime tant qu'il est encore temps. Il s'est exprimé à ce sujet dans Télé star :