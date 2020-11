After 2 : Amazon annonce la date de sortie française !

Voilà un moment que les fans attendent de savoir quand sortira "After 2". Finalement, Amazon Prime Video, qui a récupéré le film, a annoncé la mise en ligne du film très attendu.

After c'est quoi ?

Tiré du premier roman de la saga littéraire d'Anna Todd, After Chapitre 1, sortait sur nos écrans en milieu d'année 2019. Sans être un immense succès (70 millions de dollars dans le monde pour un budget de 12 millions), le film, très gentiment érotique, s'est tout de même forgé une fan base solide. Raison pour laquelle une suite a rapidement été commandée : After Chapitre 2.

On y retrouvera Tessa (Josephine Langford), jeune héroïne du premier film qui, après le lycée, rencontrait à l'université Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin). Un garçon mystérieux, un peu bad boy mais qui cache une vraie fragilité qui a fait craquer Tessa. Sauf que leur hydrie a prix du plomb dans l'aile lorsque Tessa a découvert, qu'à l'origine, Hardin voulait sortir avec elle uniquement pour pouvoir la faire souffrir en lui brisant le cœur. C'est dans cette continuité que se déroulera After 2. Hardin et Tessa vont continuer dans leur relation compliquée mais, en plus de tous leurs problèmes, la rencontre d'un collègue de travail, Trevor (Dylan Sprouse), va offrir à Tessa une autre voie.

After 2 va enfin sortir

Voilà plusieurs mois que les fans attendent avec impatience une sortie du film. Il faut dire qu'un premier teaser a été dévoilé dès février dernier. Puis, la bande-annonce a été mise en ligne cet été. Elle promettait un long-métrage un peu plus torride que le précédent. Mais sur cette vidéo, pas de date pour la France. Finalement, comme on le sentait ces dernières semaines, c'est Amazon Prime Video qui a récupéré le film. Et à l'approche des fêtes de Noël le service de streaming a prévu un joli cadeau le 22 décembre, date de mise en ligne d'After 2. Evidemment on peut y voir une petite déception pour ceux qui auraient voulu profiter d'un grand écran pour voir le film. Néanmoins, étant donné la situation actuelle, une sortie sur une plateforme comme Amazon Prime Video est une aubaine.

Rendez-vous donc le 22 décembre pour découvrir After 2 qui devrait permettre de faire grimper la température.