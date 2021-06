Amin sur Arte : qui est Moustapha Mbengue, la révélation du film ?

Voir aussi

Ben-Hur sur C8 : le débat sur le sous-texte homosexuel du film a agacé Charlton Heston

De "Ben-Hur", on retient souvent sa mythique course de chars, ou bien encore ses onze Oscars raflés. Toutefois, le chef d’œuvre de William Wyler, sorti en 1959, a détenu durant plusieurs années l’un des secrets de coulisses les plus pimentés qui soient à Hollywood : la relation amoureuse non-explicitée entre Ben-Hur et son ami d’enfance (et désormais rival) Messala.