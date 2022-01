Armageddon : quand Ben Affleck se moquait du film et énervait Michael Bay

Dans "Armageddon", Ben Affleck incarne un foreur chargé d'aller dans l’espace pour pulvériser un astéroïde après une formation express de la NASA. Un concept assez étonnant et improbable selon le comédien, qui agaçait Michael Bay en lui faisant part de ses doutes sur la crédibilité du film.

Armageddon : Bruce Willis contre un astéroïde

Après une virée sportive en plein New York dans Une journée en enfer, un voyage dans le temps pour éviter une pandémie dans L’Armée des 12 singes et l’éradication du mal en 2263 dans Le Cinquième élément, Bruce Willis se voit charger d’une autre mission périlleuse en 1998. Dans Armageddon, la star doit effectivement empêcher l’extinction de l’humanité en affrontant un astéroïde qui fonce droit vers la Terre.

Son personnage Harry Stamper a pour objectif de forer un trou au cœur de l’exterminateur de planètes et d'y déposer une charge nucléaire qui le fera dévier de sa trajectoire. Stamper accepte le voyage dans l’espace, mais à une seule condition : qu’il puisse emmener ses hommes. Afin d'être au point, ils bénéficieront d’une formation express de la NASA.

Avec ce troisième long-métrage, qui suit Bad Boys et Rock, Michael Bay va encore plus loin dans les séquences de destruction massive. En témoigne l’impressionnante ouverture, où une pluie de météorites s’abat sur New York. S’il est assurément l’homme de la situation pour régler le problème, Bruce Willis est tout de même bien entouré dans Armageddon. Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Will Patton, William Fichtner, Michael Clarke Duncan, Owen Wilson, Keith David ainsi que Peter Stormare complètent la distribution du projet.

Armageddon © Walt Disney Studios Motion Pictures

Le film propulse également Ben Affleck sur le devant de la scène. Conscient de l’exubérance et du caractère improbable du cinéma de Michael Bay, le scénariste oscarisé de Will Hunting s’en donne d'ailleurs à cœur joie à propos du long-métrage peu de temps après sa sortie.

Un commentaire audio culte

En 1999, l’éditeur The Criterion Collection sort un double DVD d’Armageddon contenant de nombreux suppléments, dont la version Director’s Cut. Parmi les bonus figure aussi un commentaire audio mémorable de Michael Bay, Jerry Bruckheimer, Bruce Willis et Ben Affleck, qu’ils enregistrent séparément. Grâce à cette pépite, les spectateurs en apprennent davantage sur la méthode de travail du cinéaste et sur le tournage périlleux de certaines séquences, dont celle où le pétrole jaillit et manque de faire exploser la plateforme de Stamper.

Le réalisateur dévoile également certaines de ses obsessions sur le projet, à commencer par les dents de Ben Affleck. Perturbé, le cinéaste insiste auprès de Jerry Bruckheimer durant la production pour qu'il débourse la modique somme de 20 000 dollars pour refaire la dentition du comédien, qui ne lui convient pas.

Ben Affleck déchaîné

À l’instar de Michael Bay, Ben Affleck n’est pas avare en confidences sur le commentaire audio. Il n’hésite pas à se moquer ouvertement du film, s’étonnant par exemple de détails comme la présence totalement inutile mais coûteuse d’un hélicoptère sur un plan.

Armageddon © Walt Disney Studios Motion Pictures

Il évoque par ailleurs les aspects du script qui le turlupinent. L’acteur se demande si un classement des meilleurs foreurs au monde est rigoureusement établi lorsqu’il constate que Harry Stamper est présenté comme le meilleur dans son domaine, travaillant évidemment avec les meilleurs. Le comédien déclare ensuite :

J’ai demandé à Michael pourquoi il était plus facile de former des foreurs de pétrole à devenir astronautes que de former des astronautes à devenir des foreurs de pétrole et il m’a dit de la fermer. La conversation était finie. (Imitant Michael Bay :) 'Ben, tais-toi, d’accord ? Tu sais, il y a un vrai plan.' J’étais là : 'Tu veux dire que c’est un vrai plan à la NASA de former des foreurs pétroliers ?', et il m’a dit : 'Ferme ta gueule !'

Steve Buscemi et Billy Bob Thornton circonspects

Ben Affleck n’est pas le seul membre du casting à ironiser au sujet d’Armageddon, sans pour autant nier le plaisir d’avoir travaillé avec Michael Bay, qu’il retrouve sur Pearl Harbor. Steve Buscemi et Billy Bob Thornton reconnaissent de leur côté avec humour avoir participé au long-métrage pour l’argent, étant tous deux à l'époque habitués aux productions indépendantes.

Au cours de la première lecture groupée du script, les deux acteurs vont jusqu'à se demander ce qu’ils font là. Interrogé dans l’émission Couch Surfing, l’interprète de Dan Truman, le directeur des opérations de vol à la NASA, se souvient ainsi :