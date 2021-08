Astérix et Obélix contre César sur TF1 : le film aurait pu se faire avant et avec Louis de Funès

"Astérix et Obélix contre César" a été la première adaptation en prise de vues réelles de la célèbre bande dessinée. Avant le film de Claude Zidi, un certain Louis de Funès s'est intéressé à l'univers et voulait être au centre d'un projet dans lequel il aurait tenu le rôle d'Astérix.

Irréductibles Gaulois

Les personnages Astérix et Obélix ont été inventés en 1959, sous les plumes de René Goscinny et Albert Uderzo. Les deux hommes ont laissé à la culture populaire françaises des figures qui continuent d'être exploitées. Un nouveau long-métrage dirigé par Guillaume Canet est d'ailleurs en préparation à l'heure où l'on écrit ces lignes. C'est en 1999 qu'est sortie la première adaptation en prise de vues réelles au cinéma : Astérix et Obélix contre César.

Dans la peau des deux héros, devant la caméra de Claude Zidi, on trouve Christian Clavier et Gérard Depardieu. Le film raconte la lutte d'un petit village d'irréductibles gaulois contre les troupes romaines de César. Il rassembla 9 millions de spectateurs en France et a surtout la qualité de lancer les incarnations des personnages qui seront reprises ensuite dans le culte Mission Cléopâtre. Sans ce précédent film, on peut penser que cette géniale comédie n'aurait certainement jamais vu le jour.

Astérix et Obélix contre César ©AMLF

Des adaptations avortées

Avant Astérix et Obélix contre César, d'autres ont voulu transposer l'univers sur grand écran. Il y a d'abord eu Claude Lelouch, quelques années après la naissance des personnages. Le célèbre metteur en scène français avait vu le potentiel d'un tel univers mais son objectif était de s'entourer d'un casting amateur. Seul moyen, de son point de vue, pour trouver des personnes qui allaient ressembler aux figures des bandes dessinées. Un choix osé et risqué, qui tuera le projet dans l'œuf.

Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette adaptation manquée initiée par Louis de Funès. Ce dernier s'est rapproché d'Albert Uderzo pour tâter le terrain et lui exprimer son désir d'incarner Astérix. Or, la star comptait apporter un changement majeur au personnage en lui retirant sa moustache. Il craignait que cet élément camoufle trop son visage et que le public ne le reconnaisse pas. Ce n'est pas que pour cette raison que le projet ne s'est pas monté et il faudra attendre les années 90 pour qu'enfin les deux Gaulois accèdent aux salles obscures. Nous sommes prêts à parier qu'une adaptation avec Louis de Funès aurait été un véritable carton commercial étant donné sa popularité et celle de la BD.