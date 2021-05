Astrid et Raphaëlle sur France 2 : ce qui nous attend dans la saison 2

Le binôme de la série policière de France 2 "Astrid et Raphaëlle", composé de la brillante criminaliste et de la flic fantasque, interprétées par Lola Deweare et Sara Mortensen, est de retour pour résoudre de mystérieuses énigmes dans une saison 2.

Astrid et Raphaëlle : la série à succès revient avec une saison 2

La série Astrid et Raphaëlle diffusée sur France 2 pour la première fois en avril 2019, suit un duo de femmes policières. On retrouve la commandante Raphaëlle Coste, une femme impulsive incarnée par Lola Deweare et la documentaliste Astrid Nielsen, autiste, interprétée par Sara Mortensen.

Le succès de la série est dû en partie à ce tandem de choc, qui illustre parfaitement la tolérance et la bienveillance. La criminaliste neuro-atypique, Astrid, se dévoile d'épisodes en épisodes. Sa différence lui permet de contribuer au bon fonctionnement de l'enquête et éveille également les esprits par rapport aux troubles autistiques.

Astrid et Raphaëlle © JLA Productions, France Télévisions, BE-Films

La saison 1 de cette série a reçu d'excellentes critiques. Les audiences d'Astrid et Raphaëlle ont connu une belle montée en puissance avec plus de 5.2 millions de téléspectateurs pour l'épisode 7 de la saison 1 et 18,2 % de PDA. La série a donc été renouvelée pour une saison 2, avec 8 nouveaux épisodes de 52 minutes, dans lesquels nous suivront le tandem de flic dans des enquêtes encore plus mystérieuses.

Une saison 2 sous le signe du surnaturel

Cette nouvelle saison commence ce vendredi 21 mai sur France 2. Le tandem de choc sera confronté à des enquêtes, pour le moins très atypiques.... un peu à leur image. Elles devront faire face à des histoires plus loufoques les unes que les autres, et devront tenter de défaire le vrai du faux. Les mystères vont s'enchaîner au fil des épisodes.

En effet, les deux flics devront jongler entre un enlèvement par des extra-terrestres, une vengeance commise par une créature en argile, et un bûcher de sorcières, entre autres. Lola Deweare qui incarne la commandante de la police criminelle, se réjouit de participer à nouveau à ses intrigues, elle se confie à Télé Loisirs :

À la façon de Scoubidou, on repart sur des enquêtes un peu loufoques et j’adore ça. C’est ce qui contribue à rendre cette série unique.

Astrid va se dévoiler

Astrid va devoir se confronter à quelques casse-têtes sentimentaux. Les deux collègues de travail vont toutes les deux être chamboulées par leurs histoires personnelles. La documentaliste perfectionniste, va expérimenter ses premiers émois amoureux, quant à Raphaëlle elle va renouer avec l'un de ses ex. Heureusement, elles pourront compter l'une sur l'autre et s'apporter quelques précieux conseils. Sara Mortensen s'explique :

Pour la première fois, Astrid va s’ouvrir à ce que les autres ressentent. Elle voit qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez Raphaëlle et essaie de l’aider.

Astrid et Raphaëlle © JLA Productions, France Télévisions, BE-Films

Cette saison 2 s'articulera donc autour de l'amitié entre ces deux héroïnes. Elle vont tisser des liens qui leur permettront de se comprendre encore plus. Les troubles autistiques d'Astrid, l'enferment quelques fois dans sa bulle, Raphaëlle va donc être plus à l'écoute. Elle va l'accompagner dans de nouvelles expériences, notamment lorsqu'Astrid va commencer à flirter. À leurs côtés on retrouvera un casting de choix avec : Pierre Palmade, Emilie Dequenne, Gérard Majax, Richard Gotainer ou encore Sophie Duez et Louisy Joseph !

Retrouvez le premier épisode de la saison 2 de Astrid et Raphaëlle ce vendredi 21 sur France 2.