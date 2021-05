Baby Boss sur TFX : pourquoi TF1 avait déprogrammé le film à la dernière minute l'an dernier ?

Cela devait être une première inédite pour « Baby Boss ». En effet, le 5 avril 2020, il devait connaître une diffusion inédite sur TF1. Toutefois, à la surprise générale, le film a finalement été remplacé à la dernière minute par « Moi, moche et méchant 3 ». Pourquoi donc ?

Baby Boss : qui c’est, le patron ?

Auteur de la saga Madagascar, Tom McGrath lance une nouvelle franchise en 2017 avec Baby Boss. Collaborant toujours avec Dreamworks, il adapte ainsi le livre pour enfants éponyme écrit par Marla Frazee. En lisant l’œuvre, il s’est beaucoup identifié à sa relation avec son frère lorsqu’il était petit. Cela lui a donc permis de pouvoir s’emparer du roman pour pouvoir mettre en scène un film qui sonne comme un hommage fraternel.

À sa sortie, Baby Boss est un grand succès commercial, avec plus de 527 millions de dollars récoltés (pour un budget de 125 millions de dollars). Il est également nommé aux Oscars et aux Golden Globes dans la catégorie meilleur film d’animation.

Baby Boss ©DreamWorks Animation

Baby Boss voit donc le petit Tim, sept ans, devenir le grand frère lorsque ses parents reviennent à la maison avec un nouveau-né. Surnommé Baby Boss, le bébé n’est toutefois pas ordinaire puisqu’il porte une cravate, possède un attaché-case et a une voix d’adulte ! Tim finit par se rendre compte que son petit frère est en réalité un espion qui doit remplir une mission ultra-secrète.

Une déprogrammation surprise !

Le dimanche 5 avril 2020, TF1 avait prévu de diffuser Baby Boss pour la première fois, en clair. Une diffusion inédite, annoncée en grandes pompes par la chaine via de multiples bandes annonces. Néanmoins, le long-métrage sera remplacé à la dernière minute par Moi, moche et méchant 3. Les téléspectateurs vont ainsi avoir la désagréable surprise d'apprendre l’après-midi même que le film est déprogrammé.

Si la raison n’a pas été officialisée explicitement par la chaîne, certaines sources telles que Telestar ou bien encore Star Actu laissent entendre que la cause fut liée à la crise sanitaire. En effet, la diffusion du film était prévue au moment où la France vivait son premier confinement, du fait de la hausse de cas et de décès du Covid-19. Dans ce contexte, les annonceurs étaient aux abonnés absents, réduisant les recettes publicitaires chez de nombreux médias. Diffuser un film inédit était donc trop risqué (et trop cher) pour TF1, qui a préféré opter pour la rediffusion d’un long-métrage déjà bien connu du grand public.

TF1 ne fut cependant pas la seule chaine à opter pour la déprogrammation soudaine. En effet, France 2 a également choisi ce 5 avril de remplacer Au revoir là-haut par Neuilly sa mère. De même, C8 a modifié ses plans en diffusant deux films populaires de Fernandel (Ali Baba et les quarante voleurs et La vache et le prisonnier), à la place de L'Auberge espagnole et du magazine Enquête sous haute tension.

Heureusement, cette nouvelle diffusion de Baby Boss sur TFX est programmée en plein déconfinement. Le film ne devrait donc pas souffrir des mêmes soucis que l’an passé.