Balthazar sur TF1 : découvrez comment Tomer Sisley a réalisé la périlleuse cascade en avion

Tomer Sisley est un passionné de sensations fortes et il nous le prouve encore une fois dans l'épisode 4 de cette nouvelle saison de "Balthazar". L'acteur va réaliser une cascade périlleuse en sautant d'un avion en plein vol. Une scène qui n'est pas sans rappeler celle de Jean-Paul Belmondo dans "L'As des as".

Balthazar : la voltige aérienne de Tomer Sisley

Dans cette quatrième saison de Balthazar, le célèbre médecin légiste est accompagné par sa toute nouvelle acolyte Camille Coste, jouée par la jeune Constance Labbé. Ensemble, ils vont devoir élucider de nouveaux crimes et s'intéresser à de nouvelles enquêtes. Raphaël Balthazar, incarné par Tomer Sisley, ne respecte toujours pas les règles et se laisse guider par son instinct. Ce brin de folie l'entraîne souvent dans des situations rocambolesques... Il va nous le prouver une nouvelle fois dans l'épisode 4, intitulé Nature morte.

Tomer Sisley est un athlète accompli et passionné de sensations fortes, que ce soit des courses automobile, de la chute libre ou bien des sports de combat. Evidemment, il tient à réaliser lui-même ses cascades malgré les nombreux risques que cela comporte pour sa santé. Dans ce nouvel épisode, l'acteur n'hésite pas à sauter d'un biplan à 1 500 mètres d'altitude. C'est du côté de l'aéroport de Saint-Jacques, à Rennes, le 29 mars 2021, qu'a eu lieu le tournage de cette fameuse scène.

Balthazar ©TF1 Production

Il faut préciser que cette idée farfelue vient de Tomer Sisley. Celui qui a brillé dans Largo Winch a souhaité frissonner à nouveau en s'offrant un petit plaisir. Il a donc suggéré à la production de la série policière de réaliser cette séquence spectaculaire. Les téléspectateurs auront donc la chance de voir l'acteur se hisser hors de l'avion en se propulsant dans le vide, lorsque celui-ci est complètement retourné. Il part ensuite en chute libre avant d'ouvrir son parachute.

Une cascade vertigineuse !

Cette scène incroyable est en fait inspirée d'un célèbre film. Il s'agit du long-métrage de Gérard Oury sorti en 1982, intitulé L'As des as. Le personnage incarné par le célèbre Jean-Paul Belmondo se met debout et saute de l'avion en plein vol. Une séquence périlleuse qui a fait frissonner plus d'un spectateur ! Tomer Sisley, grand fan de Bebel, a donc tenu à reproduire cette scène. Il en parle fièrement dans les colonnes de Télé Cable Sat :

On a même refait, cette saison, une des rares cascades que Belmondo n’a pas faite lui-même. C’était dans L'As des as, où il est dans un biplan, un avion de l’époque de la Première Guerre mondiale, qui se retourne et d’où son personnage se laisse tomber en chute libre. On l'a fait pour de vrai et c’était génial !

L'As des as ©Gaumont

Pour ce faire, l'équipe de production a utilisé un mythique Boeing-Stearman, datant de 1940. Tomer Sisley a pu compter sur les compétences de Hugues Duval, son pilote. La scène a été tournée deux fois, et l'acteur a eu quelques frayeurs lors de la seconde prise. L'interprète de Balthazar s'est livré à ce sujet lors d'une interview pour Télé Star :

Notamment lors d'une séquence dans un avion, un biplan où je devais me laisser tomber en chute libre. On a fait la cascade deux fois et disons que, la seconde, c'était assez chaud... Mais tout va bien, je suis en vie !

Frissons garantis ! Cependant, ce n'est pas la première fois que l'acteur casse-cou réalise cette cascade. En effet, Tomer Sisley avait déjà effectué cette performance en 2017 dans l’émission V6 diffusée sur AB Moteurs.

Une chose est sûre, rien n'arrête le médecin légiste de la série TF1 et cet épisode 4 de Balthazar annonce beaucoup de rebondissements ! Pour les plus impatients, les aventures de l'équipe policière sont disponibles en avant-première sur la plateforme Salto.