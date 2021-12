Bambi : le film aurait pu être encore plus triste

"Bambi" est sans conteste le film des studios Disney qui a traumatisé une génération. Mais pouvez-vous imaginer que le long-métrage aurait du être bien plus triste que prévu ? La preuve ci-dessous !

Bambi : une histoire déchirante

Quand le film commence, toute la forêt est en émoi autour de la naissance d'un jeune faon baptisé Bambi. Seulement, les choses ne tardent pas à prendre une tournure des plus dramatiques quand un chasseur tue la mère de ce dernier lors d'une séquence particulièrement traumatique. Blessé, son fils parvient néanmoins à s'échapper. L'intrigue de Bambi, cultissime film d'animation des studios Disney, s'articule dès lors autour de l'existence de ce dernier, marquée par de grands bonheurs - on pense notamment à Féline, la jeune biche dont il tombe amoureux. Mais malheureusement, le danger rôde toujours dans la forêt...

Les studios Disney sortent l'œuvre qui deviendra l'un de leurs longs-métrages phares en 1942. Pour l'anecdote, la phrase "Man is in the forest", synonyme de trouble à venir pour les animaux de la forêt, avait une autre utilité plutôt cocasse. En effet, les employés des studios l'utilisaient lorsque Walt Disney était dans les parages ! Au niveau de sa conception, Bambi marque un tournant à plus d'un égard. Si à l'époque les doublages étaient effectués quasi exclusivement par des adultes, ce sont bel et bien des enfants qui ont été choisis pour interpréter les voix des animaux du temps de leur enfance. Plus encore, le film d'animation est l'un des rares à ne pas voir ses chansons interprétées par ses personnages principaux ! Tous les morceaux que l'on peut entendre dans Bambi sont donc enregistrés indépendamment par des solistes ou des chœurs.

De mal en pis

Il va sans dire que Bambi est souvent désigné comme l'un des films les plus tristes des célèbres studios. Mais saviez-vous que vos capacités lacrymales auraient pu être mises à encore plus rude épreuve ? À la base, Bambi est un roman jeunesse autrichien de Felix Salten. Au cours de ce dernier, on fait la connaissance du personnage de Gobo, frère jumeau de Féline, qui se trouve être un personnage secondaire important de l'œuvre. Malheureusement, son histoire est particulièrement cruelle et injuste...

Bambi ©Walt Disney Pictures

Ainsi, un jour, un homme trouve Gobo blessé et décide de le ramener chez lui. Là, il prend soin du petit animal le temps que ce dernier reprenne des forces. Une fois le faon de nouveau sur pied, son bienfaiteur le relâche dans la nature, où il retrouve sa sœur, Bambi et sa propre mère. Suite à son aventure, Gobo retient que, malgré les apparences, les êtres humains sont dignes de confiance. Voilà pourquoi, des années plus tard, il approche sans crainte d'un chasseur.

Malheureusement, la bonté est affaire de perception et l'inconnu l'abat alors sans aucune émotion. De cette sordide histoire, on retient malgré tout l'intérêt du personnage ainsi que sa philosophie optimiste de l'espèce humaine, qui l'a tristement conduit à sa perte. Une intrigue secondaire très cruelle qui aurait peut-être été de trop dans le long-métrage Bambi, une oeuvre déjà bien chargée en drame !

Puisqu'il n'apparaît nullement dans le film Bambi, bien peu de représentations de Gobo existent. Les plus curieux pourront néanmoins le découvrir dans certaines versions illustrées de l'œuvre de Felix Salten !