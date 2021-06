Barbecue sur TF1 : le film est-il inspiré d'une histoire vraie ?

En 2014, Éric Lavaine livre sa nouvelle comédie : "Barbecue". Toutefois, pour les besoins du scénario de son film, le réalisateur s'inspire du vécu d'une personne de son entourage.

Barbecue : on prend les mêmes et on recommence

Fidèle artisan de la comédie française, Éric Lavaine reste dans son registre en réalisant Barbecue en 2014. En effet, il signe, à l'époque, son cinquième film comique après Poltergay, Incognito, Protéger et servir et Bienvenue à bord.

Pour l'occasion, il retrouve l'inévitable Franck Dubosc, avec qui il collabore pour la troisième fois après Incognito et Bienvenue à bord. Lionel Abelanski, avec qui il avait travaillé sur Protéger et servir est également de la partie.

Barbecue peut également compter sur un casting comique de qualité avec (en plus de Dubosc) Lambert Wilson, Florence Foresti, Guillaume de Tonquédec, Stephane De Groodt ou encore Jérôme Commandeur. Le film suit donc Antoine qui est victime d'un infarctus, à 50 ans. Habitué à "faire attention à tout", il décide de vouloir radicalement changer sa vie, quitte à changer celle des autres.

Histoire vraie ?

Pour réaliser Barbecue, Éric Lavaine s'est inspiré de situations réelles vécues par lui et ses amis, afin que les spectateurs puissent s'identifier le mieux possible aux personnages du film. D'ailleurs, pour écrire le personnage d'Antoine (incarné par Lambert Wilson), le metteur en scène a pris pour modèle son ami Didier. En effet, comme pour Antoine, celui-ci a fait un infarctus durant le marathon de Paris. Le malheureux est même tombé trois semaines dans le coma ! Lorsqu'il s'est réveillé, il a alors voulu changer radicalement sa vie en quittant son travail, sa femme et ses amis.

Antoine (Lambert Wilson) -Barbecue ©Studiocanal

Il faut également signaler que le réalisateur de Barbecue tenait absolument à ce que le film soit tourné dans les Cevennes. En effet, cette région était celle dans laquelle il vivait, lorsqu'il était enfant.

À noter que le succès commercial de Barbecue (1,6 millions d'entrées) a entraîné une future suite. Intitulé Plancha, cette nouvelle comédie verra le retour de la plupart des stars du casting, excepté Florence Foresti. Le tournage a commencé ce mois-ci pour une date de diffusion encore non-officialisée. Quant au scénario, il est également inconnu pour le moment.