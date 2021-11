Battleship : découvrez le RIMPAC, une énorme réunion militaire qui a profité au film

En 2012, le réalisateur Peter Berg décide d'adapter le jeu « Bataille Navale » sur grand écran. Il sort ainsi « Battleship », un énorme blockbuster porté par Taylor Kitsch. Mais saviez-vous que le cinéaste a profité du RIMPAC (un immense rassemblement militaire) pour filmer certaines scènes ?

Battleship : le descendant de Transformers

Peter Berg, c'est un peu le miroir de Michael Bay. Même type de réalisateur, mêmes types de méthodes, mêmes types de films. En 2012, le réalisateur d'Hancock, Bienvenue dans la Jungle ou du récent Spenser Confidential se lance dans la mise en scène de Battleship. Produit par Hasbro, la marque de jouet derrière la franchise Transformers (encore un point commun avec Michael Bay), Battleship est donc l'adaptation sur grand écran du jouet Touché-coulé (ou Bataille Navale) commercialisé à partir des années 1930. La version électronique du jeu est aujourd'hui vendue par l'entreprise Hasbro.

Battleship ©Universal Pictures

Devant la caméra, le cinéaste engage un casting notamment composé de Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgard, Jesse Plemons ou encore Rihanna dans son premier rôle au cinéma. Même si le film a reçu des critiques majoritairement négatives, il a rapporté plus de 303 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 209 millions).

Comment Peter Berg a utilisé le RIMPAC ?

Peter Berg et son équipe ont profité du RIMPAC pour tourner quelques plans. Le RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) est l'un des plus importants rassemblements militaire au monde. Cet événement, qui se déroule tous les deux ans à Hawaï, rassemble des éléments de la flotte américaine du Pacifique, mais également de tous les pays en bordure de cet océan. Chaque édition est dirigée par une nation différente membre du United States Pacific Command (ou Commandement du Pacific, le PACOM).

Alors que le premier exercice s'est tenu en 1971 avec l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, la dernière édition comportait 23 pays au total. Selon le Département de la Défense des États-Unis, le but de ces rassemblements est de s'entraîner pour faire face à de potentiels conflits sur l'océan Pacifique. Ces réunions sont officieusement surtout le moyen d'utiliser de nouveaux navires et de montrer la puissance maritime de chaque nation.

RIMPAC ©Military.com

Ainsi, Peter Berg a profité de cette réunion militaire à Hawaï pour filmer quelques images qui se sont retrouvées dans le film. Le cinéaste a même ouvert son film avec ces séquences, notamment le match de foot entre les différentes nations, qui a été tourné pendant le RIMPAC. Pendant un temps, ce match aurait même dû être du football américain, avant que Peter Berg ne choisisse le foot classique car il en « avait plus que par-dessus la tête de filmer le football américain ». Un trait d'humour en référence à son film et sa série Friday Night Lights.