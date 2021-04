Black Panther sur TMC : la fin du film aurait pu être différente

"Black Panther" aurait pu se terminer avec une fin un peu différente par rapport à celle que l'on connaît. Découvrez quels changements ont été effectués par Ryan Coogler. En revanche, si vous n'avez jamais vu le film, ce qui suit va contenir forcément des spoilers.

Black Panther : gloire au roi T'Challa

Il aura fallu attendre la phase 3 du MCU pour qu'un semblant de diversité commence à se mettre en place. C'est à cette étape de l'univers étendu que nous avons eu le premier film centré sur une super-héroïne (Captain Marvel) et celui sur un personnage de couleur avec Black Panther. Le studio est maintenant très accroché à la notion de diversité dans ses productions. Or, quand le film réalisé par Ryan Coogler sort, il est le premier à opérer en ce sens.

T'Challa avait déjà été introduit dans Captain America : Civil War, mais ce n'est pas la même chose d'être présent dans l'univers et d'avoir sa propre aventure. Quand cette opportunité arrive, c'est forcément Chadwick Boseman qui reprend le rôle. Une performance qui restera marquante dans sa carrière, malheureusement terminée trop précipitamment en 2020.

T'Chall (Chadwick Boseman) - Black Panther ©Marvel Studios

Black Panther narre les aventures de T'Challa au Wakanda, cette fameuse nation fictive située sur le continent africain. C'est à son tour de devenir le roi mais sa légitimité va être remise en question par Erik Killmonger (Michael B. Jordan), qui rêve de lui piquer la place sur le trône. Les deux hommes vont s'affronter et le public, lui, peut découvrir une nouvelle partie du MCU. Le Wakanda a ensuite été une place forte qui est liée à plusieurs héros. Encore aujourd'hui dans Falcon et le Soldat de l'Hiver on en entend parler. On n'oublie pas, aussi, qu'un Black Panther 2 est en préparation. Son challenge sera de réussir à écrire l'après-Chadwick Boseman.

Une fin légèrement différente a été prévue

Comme dans énormément de films Marvel, il ne faut pas quitter la salle rapidement une fois que le générique de fin démarre. Le studio aime glisser des scènes post-générique pour teaser la suite de l'univers. Black Panther s'inscrit dans cette tendance en proposant deux scènes bonus à la toute fin. Dans la première, T'Challa se rend à Vienne pour révéler l'existence du Wakanda devant les membres de l'ONU. Puis, dans la seconde, Bucky arrive au Wakanda et rencontre Shuri pour essayer de changer de vie.

Black Panther ©Marvel Studios

Ryan Coogler a avoué après la sortie du film que cette première scène post-générique aurait pu être la vraie fin. Elle aurait alors remplacé le passage avec T'Challa à Oakland. Mais le réalisateur ne pensait pas que présenter les choses dans cet ordre aurait été raccord avec l'esprit du film. Il préférait davantage montrer T'Challa avec l'enfant. L'avantage chez Marvel, c'est qu'on n'a même pas besoin de se creuser trop les méninges, on peut inclure trois fins dans un seul film !

Une précédente version de la fin devait aussi changer un peu la dernière scène avec Killmonger. Avant de mourir, il partage un dernier moment avec T'Challa face à un magnifique panorama. Dans le montage que l'on connaît, il évoque ses ancêtres et rend son dernier souffle. Une ligne de dialogue supplémentaire a cependant été filmée :

C'est beau, mais qu'allez-vous faire pour tout ceux dans le monde qui ne peuvent pas voir ça ?

Le seul problème est qu'elle ne collait pas avec la caractérisation du personnage. Lors du montage, elle est passée à la trappe pour cette raison. La réplique sonnait également bizarrement par rapport à ce qui passe après. Le film amorce la révélation du Wakanda au reste du monde avec un certain optimisme. Que ce soit quand T'Challa sourit devant l'ONU ou que l'enfant est émerveillé.