Bodyguard : la série phénomène avec Richard Madden arrive sur France 2

"Bodyguard" est un des chocs télévisuels de ces cinq dernières années. Avec son intrigue bien écrite et la tension de sa réalisation, il est difficile de décrocher pendant les 6 épisodes.

Bodyguard : la sécurité à la britannique

Bodyguard, lors de sa diffusion sur BBC One en 2018, a explosé tous les compteurs réunissant, dès son premier épisode, plus de 6,8 millions de spectateurs. Ils étaient plus de 10 millions pour son dernier, tenus en haleine par son suspense. La chaîne britannique n'avait pas vu de tels nombres depuis Downton Abbey. Il faut dire que la série créée par Jed Mercurio est absolument captivante.

On y suit David Budd (Richard Madden), un ancien soldat de la guerre en Afghanistan atteint d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT), qui travaille à la police de Londres comme agent de protection des personnalités. Alors qu'il se trouve dans un train, il empêche une attaque terroriste. Grace à son calme et sa maîtrise, ce sont des dizaines de personnes qu'il sauve d'une mort certaine. Fort de cet exploit et d'un nouveau statut de héros, on lui assigne une nouvelle mission prestigieuse. Il devient en effet le garde du corps de Julia Montague (Sophie Rundle), la Secrétaire d'État à l'Intérieur britannique.

Le casting est complété de Keeley Hawes, Gina McKee, Pippa Haywood, Stuart Bowman, Paul Ready, Ash Tandon, Nina Toussaint-White et Vincent Franklin

Une équipe de choc

La série Bodyguard est, littéralement, à couper le souffle. Certains passages vous feront vous arrêter de respirer, comme si vous étiez sur place et qu'un faux mouvement de votre part pourrait avoir une incidence sur l'épisode. On n'avait pas ressenti ça depuis Démineurs de Kathryn Bigelow avec Jeremy Renner. Il faut saluer pour ça les deux réalisateurs de la série. Les trois premiers épisodes sont mis en scène par le Français Thomas Vincent, qui a fait ses gammes sur Borgia, Tunnel ou encore Versailles. Les trois derniers sont mis en scène par John Strickland, vétéran qui a officié sur Bedlam, Big Love, et La Loi de Murphy.

S'il y a du solide derrière la caméra, que dire de celui qui porte la série et qui est quasiment de tous les plans ? Richard Madden, mâchoire serrée, prend sur lui et se donne à 100% physiquement et psychologiquement. Le rôle l'a poussé dans ses derniers retranchements en tant qu'acteur. Il joue l'anxiété du garde du corps comme si sa vie en dépendait. Sa performance lui a d'ailleurs valu un Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Elle a également donné des idées à ceux qui recherchent activement le prochain interprète de James Bond. L'Écossais est sur la shortlist, tout le monde le sait, et nombreux sont ceux qui espèrent le voir un jour dans le costume de l'agent au permis de tuer.

Et après ?

Incarner David Budd n'a pas été de tout repos pour le comédien qui est sorti du tournage totalement lessivé. Épuisé mentalement, il a dû mettre sa carrière en pause pendant quelques mois pour se refaire une santé. Il reprendra pourtant peut-être bientôt le rôle. On en parle depuis maintenant l'année dernière, mais le créateur Jed Mercurio a annoncé que les négociations avaient commencé entre lui et la BBC pour produire une deuxième saison. Le scénariste pense même avoir assez d'histoires pour lancer une troisième et une quatrième salve d'épisodes. A voir si l'ancienne star de Game of Thrones sera capable de tenir aussi longtemps.

En attendant, nous le découvrirons prochainement dans Eternals, une des prochaines productions Marvel où il côtoiera son ancien frère télévisuel Kit Harington. Le film est prévu en France pour le 3 novembre 2021.