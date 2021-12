Bohemian Rhapsody : pourquoi le réalisateur Bryan Singer a été écarté du film ?

En 2018, Bryan Singer décide de lâcher la franchise X-Men pour se concentrer sur un autre projet centré sur le groupe Queen. Intitulé Bohemian Rhapsody, le film est un biopic sur ce groupe emblématique du rock et sur son leader Freddie Mercury. Pour l'occasion, c'est Rami Malek qui a été choisi pour incarner le célèbre chanteur, à la barbe de comédien comme Sacha Baron Cohen, Ben Whishaw, Dominic Cooper ou encore Daniel Radcliffe. Le reste de la distribution se compose notamment de Gwilym Lee dans la peau de Brian May, de Lucy Boynton en Mary Austin ou encore de Ben Hardy en Roger Taylor.

Malgré des retours critiques mitigés, certains pointant du doigt le manque de véracité du biopic, Bohemian Rhapsody a été un énorme succès pour la 20th Century Fox. En effet, le long-métrage a été nommé à 5 reprises aux Oscars. Il est même reparti avec les statuettes du Meilleur acteur pour Rami Malek, du Meilleur montage, du Meilleur montage sonore et du Meilleur mixage sonore. Côté box-office, l’œuvre a engendré plus de 911 millions de dollars de recettes pour un budget de 52 millions.

Si c'est bien le cinéaste Bryan Singer qui est crédité comme réalisateur du film, il a pourtant été licencié par la Fox avant la fin du tournage. Dexter Fletcher, le metteur en scène de Rocketman, a été appelé pour terminer les prises de vues de Bohemian Rhapsody. Dexter Fletcher était initialement le premier choix de la Fox, mais le cinéaste avait rencontré des différends artistiques avec le producteur Graham King.

Comme relayé par Collider, Bryan Singer aurait été licencié suite à ses absences répétitives. Rami Malek se serait plaint des absences trop régulières du cinéaste, de son manque de sérieux et de professionnalisme. La Fox a décidé de se séparer de Bryan Singer quand ce dernier s'est absenté sur une trop longue période. Ce qui a nécessité l'interruption du tournage. Le studio a donc décidé de remplacer Bryan Singer par Dexter Fletcher. Dans un communiqué, Singer a nié son manque de professionnalisme. Il a notamment avancé des problèmes de santé pour justifier ses départs fréquents :

Je ne voulais rien d'autre que finir ce projet et honorer l'héritage de Freddie Mercury et Queen. Mais la Fox ne m'a pas permis de le faire car j'avais besoin de privilégier temporairement ma santé. Ainsi que celle de mes proches. Les rumeurs selon lesquelles mon départ inattendu serait dû à une dispute avec Rami Malek sont fausses. Bien qu'à certains moments, nous avons eu des différends créatifs sur le tournage, lui et moi avons réussi à les mettre derrière nous. Nous avons continué à faire le film ensemble jusqu'à Thanksgiving.