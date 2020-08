Brice 3 le 1er août sur M6 : un crossover avec une autre célèbre comédie française était prévu

Le surfeur au tee-shirt jaune et aux vannes cinglantes ne pouvait pas prendre sa retraite après un premier film qui a cartonné au box-office français. Il est revenu dans "Brice 3" et aurait pu croiser sur sa route un autre personnage de comédie française pour un crossover.

Brice 3, un titre très particulier

Pour peu que l'on ait oublié ce qu'il s'est passé, se souvenir qu'un film appelé Brice 3 existe peut faire se questionner. Y aurait-il effectivement eu deux suites au carton Brice de Nice ? Rassurez-vous, ce n'est pas votre mémoire qui vous fait défaut mais un second opus n'est jamais sorti. Brice 3 est bien la suite directe du tout premier film. Entre une séparation du couple Jean Dujardin/Alexandra Lamy (qui devait tourner dans le 2) et le concept de la suite qui a été "cassée" (comme le veut la célèbre réplique du personnage principal), c'est ce film affublé d'un 3 qui parvient jusqu'à nous.

Le scénario débute avec un Brice qui tombe sur une bouteille à la mer envoyée par son ami Marius de Fréjus (Clovis Cornillac). Ce dernier a besoin d'aide et aimerait bien que son voisin niçois vienne à sa rescousse. Alors qu'il se fait virer par la mairie de son logement de fortune, Brice comprend que son destin est de retrouver Marius. Mais un problème se pose : où est-il ? Afin de chercher des indices, Brice se rend à Hossegor dans l'espoir de pouvoir retrouver son vieil ami Igor (Bruno Salomone), une connaissance sur qui il peut compter. Les complices partent alors en direction d'Hawaï et vont tomber sur un surfeur redoutable : Colin de Cogolin (Alban Lenoir).

Patrick Chirac et Brice de Nice : le crossover était prévu

Le système du crossover est parfois envisagé pour réunir les fans de deux univers. Dans le cas de Brice 3, c'est un camarade de comédie qu'il aurait pu croiser dans sa nouvelle aventure. Patrick Chirac de Camping, incarné par Franck Dubosc, aurait aimé faire une apparition dans le film. Plus que ça, il en a parlé avec Jean Dujardin pour que la rencontre se fasse dans Brice 3 mais également dans Camping 3. Les deux acteurs ont compris que ce crossover était possible grâce à leurs tournages respectifs qui se situaient assez proche l'un de l'autre. Ils se sont appelés afin d'essayer de prévoir quelque chose, sans que ce ne soit forcément spectaculaire.

Dans l'idée, aucun des deux scénarios n'auraient été influencé par leur simple l'apparition. Leur envie était de simplement se faire croiser les personnages au détour d'une scène et qu'ils interagissent brièvement ensemble en se regardant comme s'ils s'étaient déjà vus quelque part. Une rencontre au sommet, comme on en a assez peu l'habitude de voir en France. Il est rare - voire inexistant - que des productions tentent des crossovers. La pratique reste plus étendue aux USA et dans le domaine des séries en particulier.

Cela n'a pas pu se faire pour des questions d'emplois du temps incompatibles le moment venu. Nul doute que la promotion aurait essayé de miser sur ces quelques secondes, cette rencontre au sommet n'aurait pu que faire parler d'elle tant ces films font un nombre d'entrées considérable. Brice de Nice c'est plus de 4 millions d'entrées et les deux Camping tapent dans les 8.9 millions d'entrées en cumulé. Quoi que l'on pense du niveau de ces comédies, on doit avouer que ce sont des gros morceaux dans le genre. Si Camping 3 a été encore un succès commercial, Brice 3 a fait moins que son prédécesseur. L'histoire aurait-elle été différente avec ce crossover ? On ne le saura jamais...

Brice 3, toujours réalisé par James Huth, est à (re)voir sur M6 le 1er août à 21h05.