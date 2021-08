Brice 3 sur W9 : saviez-vous que le film est issu d'une simple blague ?

Après le succès du premier film, Jean Dujardin et le réalisateur James Huth ont décidé d'offrir une suite à « Brice de Nice ». Mais saviez-vous que ce deuxième film est issu d'une simple blague entre les deux hommes ?

Brice de Nice : un succès inattendu

En 2005 le cinéaste James Huth décide de faire un film Brice de Nice. À la base, Brice de Nice est un personnage inventé par Jean Dujardin, alors qu'il n'en était encore qu'à ses débuts dans le milieu de la télévision, en 1995. Inspiré d'un élève de sa propre classe, mixé avec un surfeur issu de Nice, le personnage gagne en solidité, et devient l'un des héros cultes du comédien, qu'il présente de plateaux en plateaux. Plutôt que le personnage tombe dans l'oubli, James Huth décide donc de porter ses aventures sur grand écran, toujours avec Jean Dujardin dans la peau du surfeur. Même si le long-métrage ne reçoit pas des critiques forcément très positives, il réalise plus de 4,3 millions d'entrées sur le sol français.

Brice de Nice (Jean Dujardin) - Brice 3 ©MandarinFilm

James Huth et Jean Dujardin décident donc de produire une suite qui voit le jour en 2016. Là encore, les critiques ne sont pas vraiment au rendez-vous. Brice 3 (parce que le 2 est cassé), propose un casting assez impressionnant, qui, en plus de ramener Clovis Cornillac, réunit également Bruno Salomone et Alban Lenoir. Cette suite réalise un moins bon score que le film original mais comptabilise tout de même 2 millions d'entrées sur le sol français.

Une suite venue d'une blague

Ce qui marque surtout dans Brice 3, c'est l'écart qui le sépare du premier film. Plus de dix ans après le premier opus, Jean Dujardin reprend le costume de Brice. Le comédien explique d'ailleurs à quel point le personnage n'a pas évolué :

L’idée était justement qu’il ne change pas, c’est moi qui ai changé, avec mon corps de 44 ans. Brice continue de vivre en circuit fermé, dans sa bulle jaune, avec son envie de vague, son envie de « casse-contre-casse » et sa vie très codifiée. La plupart du temps, ce sont les événements qui l’obligent à bouger. D’ailleurs, il ne changera jamais, si je le retrouve dans dix ans – car je n’exclus pas de retrouver Brice dans la cinquantaine - je pense qu’on pourra se poser la même question. Au fond, je crois que je n’ai pas envie qu’il change.

Brice de Nice (Jean Dujardin) - Brice 3 ©MandarinFilm

Mais ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est la manière dont les deux artistes sont venus à imaginer cette suite. Un jour, le cinéaste James Huth a dessiné le poisson Fabrice de Nice (qui est au casting de cette suite). Puis, il l'a montré à Jean Dujardin juste pour déconner. Ce dernier s'est alors exclamé « Ah mais, avec lui, on discute de père à fish ». Les deux hommes se sont bien marrés, et ont alors commencé sérieusement à imaginer une suite, avant d'écrire le scénario ensemble.