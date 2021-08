Brice de Nice sur W9 : comment Jean Dujardin a créé le personnage ?

Sorti en 2005, "Brice de Nice" est l’un des premiers grands succès populaires de Jean Dujardin au cinéma. Un personnage loufoque, totalement ridicule, mais devenu culte. Un personnage qui a surtout été inspiré par l’un des souvenirs de jeunesse de l’acteur français.

Brice de Nice : Quand Jean Duj’ décolle au cinéma

Avant Brice de Nice, Jean Dujardin était plus connu à la télévision qu’autre chose. En effet, on pouvait le voir régulièrement sur le petit écran, en compagnie de sa troupe comique Nous C Nous. Surtout, entre 1999 et 2003, il était l’irrésistible Chouchou dans la shortcom Un gars, une fille. Après s’être révélé au cinéma via les films Le Convoyeur et Mariages !, il interprète sur grand écran l’un des personnages phares qu’il a joué dans ses propres sketchs : Brice de Nice. Malgré une critique très cinglante, le long-métrage est un succès commercial qui lance définitivement la carrière de Jean Dujardin.

Le film suit un trentenaire arrogant et immature nommé Brice, qui a fait du surf sa passion. D’ailleurs, comme Bodhi, le personnage joué par Patrick Swayze dans Point Break, Brice attend la vague, SA vague ! Le problème est qu’il vit à Nice.

Brice de Nice ©Mandarin Production

À noter que le long-métrage réalisé par James Huth rassemble du beau monde au casting. Ainsi, en plus de Jean Dujardin, on peut retrouver Clovis Cornillac, Bruno Salomone, Élodie Bouchez ou bien encore Alexandra Lamy.

Genèse d’un personnage culte

Jean Dujardin joue Brice de Nice pour la première fois dans l’émission télévisée Graines de Star, présentée par Laurent Boyer. Le succès de ce surfer vaniteux qui ne cesse de « casser » tout le monde, rencontre par la suite un grand succès sur Internet grâce à plusieurs mini-vidéos qui le mettent en scène.

Pour créer ce personnage, Jean Dujardin a puisé dans ses souvenirs de jeunesse puisque Brice de Nice s’inspire d’un de ses anciens camarades de lycée qui était totalement imbu de sa personne. Égocentrique et très moqueur vis-à-vis des autres, il a marqué le comédien qui a donc créé le personnage en son honneur. Toutefois, pour le rendre encore plus intéressant, il décide de faire de lui un surfeur, s’inspirant là aussi de sa jeunesse. En effet, lorsqu’il habitait dans le Médoc, il avait l’habitude de croiser ces amoureux de la planche qu’il jugeait très frimeurs (d’où sa ridicule perruque blonde).

Enfin, du côté stylistique, le tee-shirt moulant jaune a été acheté dans un magasin de vêtements pour filles. Par la suite, un de ses amis y inscrira le prénom du personnage avec la typo de la marque Nike, histoire d’accentuer encore plus la personnalité arrogante du surfeur. Ainsi naît Brice de Nice, le casseur fou.