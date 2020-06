Camping 2 lundi 15 juin sur TF1 : où en est le quatrième film ?

Lundi 15 juin, rendez-vous au camping des Flots Bleus dans le deuxième volet des films "Camping". Alors qu'une quatrième partie semblait impossible, il y a bien des chances pour qu'une suite voit le jour. Les détails ci-dessous.

Lundi 15 juin sur TF1, c’est le film Camping 2 qui est à l’honneur. La comédie réalisée par Fabien Onteniente est la deuxième installation de la série de films comiques à succès Camping.

Pour celles et ceux qui auraient raté ce film, petit résumé : Jean-Pierre Savelli, (joué par Richard Anconina) est employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand. Valérie (Marilyne Canto), sa fiancée, lui apprend qu’elle veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances et atterrit au Camping des Flots Bleus, un lieu où il n’a pas l’habitude de séjourner. Là-bas, il tombe sur Patrick Chirac (Franck Dubosc) et sa bande de campeurs irréductibles. C’est parti pour des vacances inoubliables !

Un Camping 4 en préparation ?

C’est en 2009 que Camping 2 sort au cinéma et 7 ans après, Fabien Onteniente réalise Camping 3. Tout portait à croire que la série de films allait s’arrêter là, surtout quand on sait que selon le magazine Première, Franck Dubosc était contre l'idée de reprendre le rôle de Patrick Chirac. Pourtant, le réalisateur des Camping avait été interrogé par RTL en mai dernier et avait fait des révélations contraires :

J'ai souvent Franck au téléphone à ce sujet. Et c'est vrai qu'on nous le réclame tout le temps, donc à un moment on va répondre à cette demande collective.

Une nouvelle qui a donc de quoi ravir les fans qui attendent ce film depuis des années. En plus de ça, Franck Dubosc avait lui-même dit à Première il y a quelques années:

J’ai eu Fabien Onteniente au téléphone l’autre jour. Je lui ai dit: 'Ça y est, je suis arrivé en vacances, j’ai pris un stylo et une feuille, je commence le 4' (…) Il faudra avoir une belle idée et puis on verra. Mais si le public en a envie, oui c’est sûr que moi, remettre le maillot ça me plairait, forcément.

Si on prend en compte ses révélations, on se rend compte que contre toute attente, une suite est envisageable des deux côtés; des acteurs et du public.