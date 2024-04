Ce soir à la TV : le dernier grand rôle de Johnny Depp dans un blockbuster hollywoodien

Sorti en 2018, "Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald" marque le dernier grand rôle de Johnny Depp à Hollywood. Rattrapé par les accusations de son ex-femme Amber Heard, il a ensuite été mis à l'écart d'Hollywood, et a été remplacé par Mads Mikkelsen dans le troisième volet de la saga.

Grindelwald : le dernier grand rôle de Johnny Depp dans un blockbuster hollywoodien

Sorti en 2018, le film Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald est le deuxième opus de la série Les Animaux Fantastiques, faisant partie de l'univers étendu de Harry Potter. Réalisé par David Yates et écrit par J.K. Rowling, ce long-métrage continue d'explorer les aventures de Newt Scamander, magizoologiste britannique interprété par Eddie Redmayne. L'intrigue se situe plusieurs années avant l'ère de Harry Potter, et plonge les spectateurs dans les tensions croissantes entre les sorciers et les moldus dans les années 1920.

Le film débute avec l'évasion spectaculaire du puissant sorcier noir Gellert Grindelwald, joué par Johnny Depp (déjà apparu à la fin du premier film), de la garde du MACUSA (Congrès magique des États-Unis d'Amérique). Grindelwald, dont l'idéologie prône, à l'instar de Voldemort, la suprématie des sorciers, rassemble ses partisans et sème le chaos en Europe.

Newt Scamander, aidé par ses amis et par Dumbledore, jeune professeur à Poudlard (incarné par Jude Law), se lance dans une mission périlleuse pour arrêter Grindelwald et empêcher ses plans maléfiques de fracturer le monde magique et non-magique.

Grindelwald marque le dernier grand rôle de Johnny Depp dans un blockbuster. Il n'est ensuite apparu que dans des films indépendants comme Waiting for the Barbarians, ou Minamata. Puis a interprété Louis XV dans le film Jeanne du Barry de Maïwenn.

Remplacé par Mads Mikkelsen

La performance du comédien dans le deuxième film Les Animaux Fantastiques avait été bien accueillie par les fans. Cependant, son rôle dans le film a rapidement été éclipsé par ses problèmes personnels et légaux ultérieurs. En effet, après un procès très médiatisé contre son ex-femme Amber Heard, qui a soulevé de multiples accusations d'abus des deux côtés, Johnny Depp a été progressivement mis à l'écart par Hollywood.

Le procès a non seulement impacté sa carrière, mais a également influencé la perception publique de l'acteur. Malgré son talent indéniable, les studios ont commencé à prendre leurs distances, et Johnny Depp a finalement été remplacé dans le rôle de Grindelwald par Mads Mikkelsen pour le troisième film de la saga Les Animaux Fantastiques sorti en 2022.