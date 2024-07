Ce soir à la TV : une comédie belge passée inaperçue avec Camille Cottin et Jonathan Cohen

Rendez-vous ce soir sur TF1 SériesFilms pour (re)découvrir la comédie belge "Il était une fois, une fois" passée inaperçue au cinéma avec Jonathan Cohen et Camille Cottin.

Il était une fois, une fois : c'est quoi cette comédie belge ?

Sortie en février 2012, la comédie Il était une fois, une fois, est signée du réalisateur Christian Merret-Palmair et écrite par le duo Matthieu Delaporte / Alexandre De La Patellière (qui cartonnent actuellement avec leur film Le Comte de Monte-Cristo).

Le film raconte l'histoire de Willy Vanderbrook, un Franco-belge brillant et cosmopolite interprété par François-Xavier Demaison, qui aspire à devenir concierge dans un prestigieux hôtel parisien. Malheureusement, sa candidature est rejetée en raison de son origine belge, une décision qui le pousse à élaborer une imposture audacieuse.

Il est accueilli à Paris par son ami d’enfance, Serge Luyperts (Charlie Dupont), un limonadier désabusé, et Frank Vrut (Jean-Luc Couchard), un Wallon indépendantiste au comportement légèrement psychopathe. Ensemble, ils décident de se venger de ce rejet injuste en prétendant que Willy est l'héritier de la couronne belge.

En se faisant passer pour un prince, Willy et ses complices sèment le chaos dans le palace. Leur supercherie attire rapidement l'attention de Jessica (Anne Marivin), une intrigante professionnelle qui voit en Willy une opportunité de séduire un prétendu futur roi. Cependant, elle se retrouve face à un adversaire bien plus malin qu'elle ne l'avait imaginé. Les situations cocasses et les malentendus se multiplient alors que le trio improvise pour maintenir leur couverture royale. Entre soirées mondaines, faux mystères et confrontations avec des membres de l'élite parisienne, Willy et ses amis doivent user de toutes leurs ruses pour éviter d'être démasqués.

Au casting, on retrouve également les "petits nouveaux" Camille Cottin et Jonathan Cohen dans des seconds rôles.

Une carrière compliquée au box-office

Malgré un casting séduisant, la comédie Il était une fois, une fois a peiné à attirer les spectateurs dans les salles obscures. Ainsi, au terme de son exploitation, le film n'a attiré qu'un peu plus de 100 000 spectateurs. Ce score très faible pour une comédie n'a pas été aidé par les mauvaises critiques, aussi bien de la part de la presse que des spectateurs, comme le prouve sa moyenne de 1,9/5 chez nos confrères d'AlloCiné. On peut ainsi lire :

Un mauvais film qui nous rappelle les nanars des années 80

La seule "créativité" est le titre.

THE NANARD!!! rien , vide , nul, aucun intérêt, pas crédible du tout bref... à zapper totalement