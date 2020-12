César Wagner sur France 2 : qu’attendre de l'épisode 2 ?

Entre humour et meurtres, le capitaine de police César Wagner revient pour un nouvel épisode sur France 2. Une nouvelle enquête inédite, toujours à Strasbourg et toujours avec Gil Alma.

César Wagner : (nouvelle) série policière pour France Télévisions

France Télévisions enchaîne les séries et téléfilms policiers depuis quelques années. Et en voici une nouvelle : César Wagner. Enfin pas tout à fait nouvelle puisque le pilote de la série avait été diffusé en janvier dernier. Le pilote a d'ailleurs été rediffusé le 27 novembre dernier avant les inédits. Un nouveau joli succès pour France 2 puisque le pilote avait été suivi par 4 870 000 téléspectateurs, classant la chaîne publique en tête des audiences. Ce succès a donc permis à la série de s’offrir la diffusion de deux nouveaux épisodes.

César Wagner - © France Télévisions

Au programme : César Wagner (Gil Alma), capitaine de police fraîchement muté à Strasbourg, hypocondriaque et extrêmement anxieux. L’accompagne plusieurs figures féminines : sa mère, très intrusive (jouée par Fanny Cottençon), l’excentrique légiste Élise interprétée par Olivia Côte, la très froide commissaire jouée par Joséphine de Meaux ou encore sa collègue Léa (interpretée par Coralie Russier).

Une enquête au sommet de l’Europe

Ce nouvel épisode intitulé "Sang et eaux" met en scène le meurtre d’une juriste en chef de la délégation roumaine à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elle est retrouvée complètement vidée de son sang en plein milieu de la rue. Entre histoires de vampires et problèmes diplomatiques, le commissaire Wagner et son équipe vont devoir trouver qui a bien pu commettre ce meurtre sordide et bien ficelé. S’ajoutent à cette enquête les angoisses du capitaine Wagner liées aux maladies et cette relation ambigue avec son médecin. Médecin qui est d’ailleurs joué par Amaury de Crayencour, également médecin dans la série Nos Chers Voisins, où l’on retrouve Gil Alma. Le monde est petit.

César Wagner : rien de révolutionnaire mais toujours appréciable

Cette nouvelle série ne révolutionne évidemment en rien le genre, avec ce duo flic/légiste que tout oppose (un peu à la manière de Balthazar). Les personnages secondaires et leur diversité de personnalités plus fantasques les unes que les autres apportent tout de même une certaine attractivité à la série. Attractivité renforcée par ce mélange humour / meurtre, à laquelle France Télévisions s’est fortement attachée depuis plusieurs années. Nul doute que César Wagner réussira à séduire une nouvelle fois les téléspectateurs.