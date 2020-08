Cézanne et Moi mercredi 19 août sur Arte : le film devait être une pièce de théâtre

En 2016, Guillaume Galienne et Guillaume Canet se retrouvent dirigés par Danièle Thompson ("Fauteuils d'orchestre") dans "Cézanne et Moi". Le film retracela célèbre amitié entre le peintre Paul Cézanne et l'écrivain Émile Zola. Retour sur la genèse de ce long-métrage.

Un biopic atypique

Alors que la plupart des films biographiques s'attachent à dépeindre la vie d'un personnage célèbre, Cézanne et Moi choisit d'en coupler deux en même temps. En effet, Paul Cézanne et Émile Zola étaient de grands amis. Natifs d'Aix en Provence, ils révolutionnèrent leur domaine respectif sans pour autant se départir d'une complicité complexe.

La genèse du projet

En 2005, Danièle Thompson lit un article racontant l'amitié depuis l'enfance de Zola et Cézanne, ainsi que leur éloignement. Intriguée par cette brouille, elle commence alors à lire des biographies de l’un et de l’autre, à relire des textes de Zola et à découvrir des tableaux de Cézanne qu'elle ne connaissait pas.

Il y avait dans cet épisode-là, dans cette fâcherie, une certaine dramaturgie qui dépassait la simple anecdote. À chaque fois que je finissais un film, j’avais envie d’aborder cette histoire mais lorsque j’en parlais autour de moi, on me disait : "Mais non, fais une comédie, c’est ce que tu sais faire." Je faisais donc une comédie, puis une autre, puis une autre. Jusqu’à Des gens qui s’embrassent, qui n’a pas été le succès que j’espérais et dont l’accueil m’a un peu déstabilisée. J’ai alors décidé de prendre du temps et je me suis plongée pour le plaisir dans la vie de Cézanne et de Zola, sans savoir si j’y trouverais la matière d’un film.

Par ailleurs, Danièle Thompson ne souhaitait pas forcément réaliser un film sur Cézanne et Zola. A l'origine, elle pensait adapter cette amitié sur les planches de théâtre ! C'est finalement le réalisateur Jeff Nichols qui réussit à la convaincre qu'il serait plus judicieux d'en faire un film.

Pour l'anecdote, cocasse, la réalisatrice a choisi Guillaume Gallienne et Guillaume Canet pour leur ressemblance avec Paul Cézanne et Emile Zola, leur âge avoisinant la quarantaine et leur côté juvénile (pour jouer ces personnages plus jeunes).

Cezanne et Moi sera diffusé sur Arte le mercredi 19 Août à 20h55.