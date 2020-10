Contre-enquête sur NRJ12 : quand un flic passe derrière la caméra

"Contre-Enquête" est un film policier mené par Jean Dujardin en père à la recherche de la vérité sur le meurtre de sa fille. Le film est réalisé par Franck Mancuso, un ancien flic qui a plongé dans ses souvenirs pour en écrire l'histoire.

Contre-enquête : c'est quoi ce film ?

Contre-enquête est un film policier écrit et réalisé par Franck Mancuso en 2006. On y suit Malinowski (Jean Dujardin), Capitaine à la Brigade Criminelle. L'homme a l’habitude d’être confronté aux faits divers les plus durs, mais rien ne le préparait à celui auquel il fait face. Sa propre fille est en effet assassinée et son existence bascule du jour au lendemain. Inconsolable, il voit ses collègues courir à sa rescousse et mener l’enquête en redoublant d'efforts. Un suspect est bientôt arrêté, puis condamné. Pourtant, du fond de sa cellule, et même si tout semble l'accuser, l'homme n'a de cesse de clamer son innocence. Dans un dernier recours, il se décide à écrire à Malinowski. Le père pétri de douleur est alors pris de doutes. Et si le vrai meurtrier de sa fille était toujours en liberté ? Il se lance alors dans une contre-enquête solitaire qui va lui faire découvrir une toute autre vérité.

Le casting réunit également Laurent Lucas, Agnès Blanchot, Aurélien Recoing, Jacques Frantz, Jean-François Garreaud et Jean-Pierre Cassel.

Braquage de caméra

Franck Mancuso a été, pendant 20 ans, flic à la police judiciaire, à la brigade des stupéfiants, à la division nationale anti-terroriste et à l'office central de répression du banditisme. Il commence sa collaboration avec la fiction en 1990 alors qu'un épisode de Commissaire Moulin est tourné dans les locaux du Quai des Orfèvres où il travaille alors. Sympathisant avec l'équipe, il devient rapidement consultant sur le show. Son implication ne fait alors que grandir dans la production, et on lui propose de travailler sur les histoires. Son premier scénario écrit de A à Z lui est commandé en 2000. Devant le succès, l'homme âgé de 40 ans décide de lâcher son métier de policier pour embrasser une carrière de scénariste. Il écrit alors chaque année quelques épisodes s'inspirant de faits divers qu'il a vécus.

En 2004, il passe du petit au grand écran en signant le scénario de 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal, lui aussi ancien policier. Le film réunit une belle palette de stars avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Roschdy Zem et Valeria Golino.

Contre-enquête : un sujet difficile

Franck Mancuso a en effet tiré l'histoire du film des affaires les plus difficiles auxquelles faire face : les homicides d'enfants. A l'époque où il était encore policier, le réalisateur se mettait souvent à la place des parents, se demandant comment il réagirait si un drame aussi horrible le frappait. Comment peut-on gérer une telle situation ? Mancuso s'est alors assis devant son ordinateur et s'est remémoré ses expériences, les visages de ceux impliqués dans ce genre d'affaire, et les sentiments qui l'avaient alors traversé.

Il a ensuite mélangé réel et imaginaire pour tisser une œuvre tendue et pleine de suspense. C'est de ses peurs et de cette triste réalité qu'est né le scénario de Contre-enquête. Une histoire à la croisée d'une expérience de flic, de l'affection d'un père et d'une envie de dramaturgie.

Dujardin à contre-emploi pour Contre-enquête

Si le réalisateur voyait au départ un acteur un peu plus âgé, il a tout de même jeté son dévolu sur Jean Dujardin. L'acteur n'est pourtant pas connu à l'époque pour ses rôles dramatiques. Mancuso souhaitait justement trouver un comédien qu'il pourrait amener vers un style éloigné de sa zone de confort. La partition de Dujardin dans Le Convoyeur sera déterminante dans ce choix. Avec un peu plus de 300 000 spectateurs au cinéma en France, Contre-Enquête a eu du mal à trouver son public en salles. Il se rattrape depuis avec ses nombreuses rediffusions à la télévision.