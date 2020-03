Alors que s'égrènent les jours de confinement, les initiatives visant à égayer le quotidien des français prolifèrent. C'est au tour du groupe M6 d'annoncer une nouvelle qui devrait en ravir plus d'un...

Pour tromper l'ennui, M6 a pris une décision étonnante qui devrait tout de même faire son petit effet auprès d'une partie de ses téléspectateurs. La chaîne mise sur la "douceur", le "cocooning" et la "tendresse", valeurs souvent reléguées au second plan depuis l'arrivée du Covid-19. L'idée est donc d'arrêter de broyer du noir, mais pas n'importe comment...

Christmas is all around you

M6 est connue pour être la chaîne de prédilection de beaucoup de français durant la période de Noël grâce aux innombrables téléfilms qu'elle propose. Et même si les températures augmentent et qu'on ne risque plus de voir de la neige de sitôt, il faut bien avouer que cela met du baume au cœur.

Dès le 23 mars seront donc diffusés du lundi au vendredi les téléfilms de Noël les plus appréciés de la chaîne. Les œuvres proposées seront au nombre de deux par jour. Lundi, on commence avec A Noël mon prince viendra, puis A Noël mon prince viendra 2. Mardi, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Frisson d'amour 1 et Frisson d'amour 2. Mercredi, ce seront Trois oncles et une fée puis Une superstar pour Noël. Jeudi, vous pourrez rêver devant Un prince pour Noël suivi d'Une famille pour Noël. On finira la semaine en beauté le vendredi 27 mars avec Un Mariage Féerique et La magie de la famille. Vous avez donc l'embarras du choix pour vous replonger dans la féerie de décembre...

Mea culpa ?

Une idée surprenante qui cherche peut-être à redorer le blason du groupe. En effet, nombre de téléspectateurs se sont insurgés suite à l'arrêt de la diffusion en clair de Canal+... Interruption que l'on doit entre autres aux groupes M6 et TF1, qui voyaient d'un mauvais œil cette concurrence jugée déloyale. En conséquence, suite à la décision du CSA, Canal+ restera en clair jusqu'au 31 mars - à la base, la période devait s'étendre jusqu'au 15 avril.

Outre les téléfilms de Noël et leurs bons sentiments, M6 propose aussi, dès ce samedi 21 mars, de suivre des cours de cuisine avec Cyril Lignac en direct de chez lui ! Si les audiences sont au rendez-vous, le programme reviendra peut-être à l’antenne avant la fin du confinement.

Serez-vous au rendez-vous le 23 mars en début d'après-midi pour profiter d'une bonne dose de mièvrerie ?