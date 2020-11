Coup de foudre sur un air de Noël sur TF1 : comment Denitsa Ikonomova a aidé sur le tournage

Dans la série des "Coup de foudre à...", voici "Coup de foudre sur un air de Noël", téléfilm de TF1 réalisé par Laurent Alexandre avec Barbara Cabrita et Lannick Gautry. Durant le tournage, Denitsa Ikonomova de "Danse avec les stars" avait apporté son aide aux deux interprètes.

C'est quoi Coup de foudre sur un air de Noël ?

Depuis 2016 TF1 a lancé la série de téléfilms Coup de foudre à... Chaque film raconte une histoire d'amour différente dans un nouveau lieu. Les intrigues changent, tout comme les personnages, mais le concept reste le même : la rencontre et l'histoire d'amour entre deux personnes. Il y a ainsi eu Coup de foudre à Bora Bora, Coup de foudre à Saint-Pétersbourg ou encore Coup de foudre à Bangkok. Avec Coup de foudre sur un air de Noël, vous l'aurez compris, le décor est planté pendant les fêtes.

Coup de foudre sur un air de Noël ©TF1

On y suit Mélodie, une assistante de production chargée de retrouver le grand pianiste Michael Grimaud. Celui-ci ne s'est plus montré depuis dix ans. La tâche est donc loin d'être aisée. Mais pas le choix pour Mélodie, mise sous pression par sa supérieure. Si elle parvient à faire revenir le pianiste sur scène pour un concert le soir de Noël, elle sauvera son emploi. Direction Vienne donc, et plus précisément Pushberg, petit village natal de Michael Grimaud où il réside désormais. Bien heureux de jouer simplement dans le bistrot du village, il n'a évidemment aucune envie de revenir pour un concert. Mélodie va devoir se montrer patiente pour le convaincre et il se pourrait qu'une attirance commune se crée par la même occasion...

Dans les coulisses de Coup de foudre sur un air de Noël

Au casting de Coup de foudre sur un air de Noël on retrouve Barbara Cabrita et Lannick Gautry dans les deux rôles principaux. Tous les deux ont eu la chance de pouvoir tourner dans une réserve naturelle à trois heures de Prague, comme ils l'expliquaient auprès de Télé-Loisirs. Un tournage beau, mais forcément physique en raison du froid. De plus, il leur a été demandé de donner un peu de leur personne pour le film. En effet, Barbara Cabrita a dû pousser la chansonnette le temps d'une séquence, avant de partager une scène de danse avec son partenaire. Pour cela, la comédienne a pu bénéficier de quelques cours de chant, mais il est assumé que son personnage n'est pas une grande chanteuse. Et pour les pas de danse, la danseuse Denitsa Ikonomova est passée pour leur donner un petit coup de main, sans non plus leur donner une formation stricte.

Comme l'expliquait Barbara Cabrita, toujours auprès de Télé-Loisirs, les personnages ne sont pas censés être des grands danseurs. Il peut donc y avoir des petites approximations mais qui, comme pour le chant, sont logiques et naturelles.

Pour se faire une idée, un aperçu du tournage au moment de la venue de la danseuse de Danse avec les stars avait même été dévoilé par TF1 sur Twitter en amont de la première diffusion du téléfilm :

Ainsi, avec de la neige, des passages musicaux et une histoire d'amour au milieu, tous les ingrédients sont réunis pour un pur téléfilm de Noël à déguster au chaud. Sans oublier en bonus, la présence de Brigitte Fossey, toujours appréciable.

Coup de foudre sur un air de Noël, sur TF1, le 30 novembre à 21h05.