Coups de sang sur France 2 : Michèle Bernier et David Kammenos se retrouvent

Nouveau polar dramatique signé France 2, "Coups de sang" peut compter sur une collaboratrice régulière de France Télévisions : Michelle Bernier. Pour l’occasion, elle retrouve David Kammenos, avec qui elle avait travaillé 4 ans plus tôt sur un autre téléfilm.

Coups de sang : Michèle Bernier change de registre

Active sur les planches depuis le début des années 80, Michèle Bernier s’est faite remarquer très tôt lorsqu’elle formait un trio comique épatant avec Mimie Mathy et Isabelle de Botton. Connu pour son humour franc et brut de décoffrage, l’artiste s’est par la suite régulièrement illustrée au cinéma et à la télévision. Sans oublier la radio puisqu’elle a officié dans Les Grosses Têtes. Une belle carrière donc.

Dans le nouveau téléfilm de France 2 intitulé Coups de sang, la comédienne prend un virage dramatique (chose rare, quand on observe sa carrière). En effet, le téléfilm suit Mireille Delgado (interprétée par Michelle Bernier) qui se retrouve face à une tragédie puisque sa petite-fille Justine est violemment assassinée. Très vite, François Delgado (joué par David Kammenos), père de ce dernier et policier à la PJ, accuse Ryan Kowalsky, un ami d’enfance de Justine d’être le coupable. Cependant, à la surprise de ce dernier, il se retrouve confronté à sa propre mère Mireille qui est convaincue de l’innocence de Ryan.

Michelle et David collaborent de nouveau ensemble

Ce n’est pas la première fois que Michelle Bernier et David Kammenos jouent ensemble dans un téléfilm. En effet, en 2017, les deux comédiens collaboraient dans Meurtres à Orléans, une production diffusée sur France 3. Une fois encore, Bernier et Kammenos formaient un duo filial solide puisqu’ils incarnaient respectivement belle-mère et gendre.

Coups de sang ©France Télévisions

Cette nouvelle collaboration a donc ravi Michèle Bernier qui d’ailleurs ne tarit pas d’éloges sur son partenaire de jeu, comme elle l’a mentionné durant son entretien avec Télé Loisirs :

C'est un garçon merveilleux, très talentueux qui a un physique à tomber par terre. Mais ce n'est pas ça qui ressort de lui. Il met tellement de choses dans ses rôles, tant de blessures, de noirceurs. (…) J’étais heureuse que ce soit lui qui me donne la réplique pendant ces scènes un peu dures entre nos deux personnages. Car on sait qu’on s’aime. On est devenu ami dans la vie. On peut d'autant mieux se dire des horreurs devant la caméra que l'on sait qu'on s'aime en coulisses. Bien s’entendre, nous donne confiance et une liberté de jeu.

Nul doute que cette collaboration entre les deux artistes feront de nouveau des étincelles avec Coups de Sang. Il faudra pour cela être au rendez-vous le 1er novembre, dès 21h sur France 2.

À noter que Michelle Bernier a prévu d’autres retrouvailles d’ici cette fin d’année. On la verra en effet sur TF1 le 20 décembre, à l’occasion du 100e épisode de Joséphine, Ange Gardien. Elle y retrouvera ainsi ses complices de la première heure, Mimie Mathy et Isabelle de Botton.