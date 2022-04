Cruella : pourquoi les costumes ont posé problème à Emma Stone et Emma Thompson ?

Préquel en prises de vues réelles du classique « Les 101 Dalmatiens », « Cruella » était l’un des films les plus attendus de l’année 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le film n’a pas déçu, notamment dans le domaine des costumes.

Cruella : genèse d’une méchante

Lorsque la première bande-annonce de Cruella est sortie, beaucoup ont établi une comparaison avec le film à Joker. En effet, que ce soit son ambiance, sa musique et son concept (faire le portrait d'un méchant célèbre), le film semblait posséder quelques similitudes avec le long-métrage réalisé par Todd Phillips.

Comme Joker, le film réalisé par Craig Gillespie fut également un succès critique et commercial. En effet, Cruella a reçu de nombreux retours positifs, notamment pour sa réalisation, sa direction artistique, sa bande-son ainsi que pour les performances époustouflantes d’Emma Stone et Emma Thompson. En plus des 233,5 millions de dollars de recettes récoltés, le film a reçu plusieurs récompenses et 2 nominations aux Oscars, pour une statuette obtenue.

Cruella suit donc la jeunesse de cette dernière alors qu’elle se nommait à cette époque Estella et qu’elle avait pour ambition de devenir une référence de la mode. Ses créations attirent alors le regard de la terrible baronne von Hellman, grande figure de la mode qui semble avoir un lien avec la mort de sa mère.

Cruella (Emma Stone) - Cruella ©Walt Disney Pictures

Une conception très pointue des costumes

Qui dit Cruella dit bien évidemment un grand soin apporté aux costumes. Pour cela, la production s’est attachée les services de la chef costumière Jenny Beavan. Cette dernière est, en effet, une figure plébiscitée par le milieu puisqu’elle a reçu plusieurs nominations aux Oscars, et obtenu deux statuettes pour les films Chambre avec vue et Mad Max : Fury Road.

Lors d’un entretien pour Vogue, la septuagénaire britannique est revenue sur son travail dans Cruella. Ainsi, alors que le film se déroule dans les années 70 à Londres, la costumière s’est inspirée de sa propre jeunesse durant cette époque. En effet, à cette période, Beavan se procurait des vêtements dans des friperies. Elle s’est donc servie de ses souvenirs et s’est rendue dans divers marchés aux puces de Londres et de New York.

En ce qui concerne la robe de gala qui fait sensation dans le film, puisqu’elle prend feu, la costumière revient également sur les idées qui ont pu la pousser à composer ce vêtement :

Il existe des fils et des tissus inflammables qui prennent feu sans tuer l’acteur ou l’actrice qui les porte, mais nous avons eu recours aux effets spéciaux (...) La robe est inspirée par la robe ‘Arbre’ de Charles James. Le costumier Ian Wallace, qui est un génie, a trouvé que c’était audacieux. C’est un peu tiré par les cheveux, mais on peut croire qu’il y a assez de tissu sur la robe originale pour en faire cette nouvelle robe.

Durant cette même interview, Jenny Beavan revient également sur le look de la Baronne qui montre plusieurs influences du milieu de la mode des années 50 et 60. Cela permettait d’offrir un certain contraste avec les tenues bien plus modernes de Cruella.

Son travail sur Cruella a d'ailleurs été récompensé d'un troisième Oscar.

Qu'en ont pensé les actrices ?

Dans Cruella, les personnages interprétés respectivement par Emma Stone et Emma Thompson se rendent coup pour coup du point de vue vestimentaire. Et pour les deux comédiennes, tout ne fut pas aisé à porter, comme le révèle une featurette du film.

Ainsi, dans cette vidéo de 3 minutes, Emma Stone revient sur la confection particulière du masque qu'elle arbore, en plus de la fameuse robe qui prend feu. Il a fallu, en effet, plusieurs heures de maquillage pour réaliser cette œuvre composée de cristaux et de plumes.

Quant à Emma Thompson, en plus d'éviter de manger lorsqu'elle avait à porter certains corsets, il lui a fallu porter une perruque très lourde afin d'accompagner une de ses tenues. Sans compter qu'il lui a fallu tourner une coupe de champagne dans une main et les laisses de trois dalmatiens dans l'autre.

La baronne von Hellman (Emma Thompson) - Cruella ©Disney

Dans cette featurette, Emma Stone a toutefois révélé sa tenue préférée : la robe poubelle que Cruella porte pour faire un nouveau pied de nez à la Baronne :