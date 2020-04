Dark Shadows lundi 6 avril sur TMC : le régime très spécial de Johnny Depp pour le film

Lundi 6 avril sur TMC retrouvez le réalisateur Tim Burton et son film "Dark Shadows". L'occasion de constater la transformation physique étonnante que Johnny Depp a subi pour interpréter un vampire.

En 2012, Tim Burton réalise Dark Shadows, un film d’horreur comique basé sur la série du même nom diffusé entre 1966 et 1971 sur la chaîne américaine ABC. Le film raconte l’histoire d’un homme transformé en vampire par une sorcière au 18ème siècle et qui est réveillé par inadvertance en 1972 dans un monde totalement transformé… Dark Shadows marque la huitième collaboration entre le réalisateur et l’acteur Johnny Depp qui tient le premier rôle aux côtés de Michelle Pfeiffer, Eva Green et Helena Bonham Carter.

Johnny Depp, adepte du method acting

Il existe des acteurs très engagés dans leurs rôles qui acceptent de faire des sacrifices que d’autres n’oseraient pas faire comme adopter un nouvel accent ou apprendre à jouer un instrument de musique, mais quand ces sacrifices sont liés à leur physique, l’effort est encore plus apprécié.

Johnny Depp est connu pour des rôles qui requièrent très souvent un changement de look de la tête aux pieds (Edward aux mains d’argent ou Charlie et la chocolaterie) et il n’a pas dérogé à la règle pour Dark Shadows. En effet, l’acteur a subi un régime drastique afin d’interpréter le vampire Barnabas Collins. Au menu: du thé, du thé, et encore du thé ! Vert bien évidemment. L’acteur consommait aussi une grande quantité de fruits ayant une basse teneur en fructose (des ananas ou des fraises par exemple). Un régime qui est digne des acteurs les plus engagés à transformer leurs corps pour un rôle. On pense notamment à Christian Bale qui avait aussi eu une transformation physique incroyable (il avait perdu plus de 28 kilos s'amaigrir au maximum) pour son rôle dans The Machinist.

Dark Shadows est un film à voir ou revoir pour les fans (ou non) de l’univers unique de Tim Burton.

Retrouvez Johnny Depp et la famille Collins dans le manoir familial sur TMC le lundi 6 avril.