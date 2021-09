Demain ne meurt jamais sur France 3 : l’ambiance était électrique entre Teri Hatcher et Pierce Brosnan

Après le succès de GoldenEye, Pierce Brosnan est de retour dans le smoking de James Bond avec Demain ne meurt jamais. Tandis que Bruce Feirstein signe à nouveau le scénario – dont l’intrigue n’est pas basée sur un roman de Ian Fleming, Roger Spottiswoode (Under Fire, Randonnée pour un tueur) succède à Martin Campbell à la réalisation, ce dernier ne voulant pas enchaîner sur un deuxième film de la franchise.

Dans ce 18e long-métrage de la licence, James Bond s’attaque à un magnat de la presse. Après qu’un navire furtif a fait couler un paquebot de la Royal Navy, les Britanniques menacent la Chine d’une riposte, persuadés que les forces du pays sont à l’origine de cette attaque. Le puissant groupe médiatique CMGN communique alors sur l’imminence d’un conflit nucléaire, sous l’impulsion de son dirigeant Elliot Carver (Jonathan Pryce).

Afin d’asseoir son influence, Carver a en réalité commandité l’offensive. Mais dans sa quête insensée de pouvoir, le mégalomane a oublié d'anticiper deux choses : 007 et Wai Lin (Michelle Yeoh), espionne opérant pour les renseignements chinois.

Judi Dench, Colin Salmon, Joe Don Baker, Julian Fellowes et Teri Hatcher complètent la distribution de cet opus qui connaît une production compliquée. Face à la pression de la MGM, le tournage démarre alors que le script n’est pas terminé et subit de nombreuses réécritures. Des conditions qui provoquent le départ d’Anthony Hopkins. L'acteur claque la porte du projet dans lequel il était censé incarner l’antagoniste.

Lorsque les prises de vues débutent, Jonathan Pryce n’a donc pas encore hérité du rôle d’Elliot Carver. Teri Hatcher n’a quant à elle pas décroché celui de sa compagne Paris, qui a vécu une liaison compliquée avec James Bond. Un personnage pour lequel Monica Bellucci auditionne. Mais le studio lui préfère la comédienne connue pour Tango & Cash et la série Lois & Clark : Les nouvelles aventures de Superman. Une décision que déplore Pierce Brosnan, qui va jusqu’à qualifier les membres de la MGM d’"idiots".

La star reconnaît ne pas s’être entendue avec Teri Hatcher, enceinte lors du tournage. Interrogé par la version italienne de Vanity Fair, l'acteur confie avoir été dur envers sa partenaire et furieux à cause de son manque de ponctualité. Il déclare notamment :

J’étais très en colère contre elle. Elle me faisait toujours attendre des heures. Je dois admettre que j’ai laissé échapper quelques mots qui n’étaient pas très gentils. On a appris un matin que Teri était enceinte et qu’elle ne se sentait pas très bien. Ce sont des choses qui arrivent.