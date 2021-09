Deux femmes sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm avec Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer ?

Focus sur "Deux Femmes" avec Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer, un film engagé inspiré d'un fait divers pour le moins révoltant - témoignage du machisme à l'œuvre dans la société française de l'époque.

Deux femmes : de quoi ça parle ?

L'histoire narrée par le téléfilm débute en 1965, dans le Nord rural. La police retrouve un banquier mort dans son propre véhicule. Le commissaire Faureins, en charge de l'affaire, porte vite ses soupçons vers une certaine Colette Chevreau, une femme qu'il méprise car elle revendique sa liberté de mœurs. Cependant, Colette a un alibi. Au moment du meurtre, elle participait à un avortement clandestin. L'accusée décide de taire ce terrible secret qui pourrait avoir de lourdes conséquences, facilitant le travail des policiers et de la presse, qui ne tardent pas à la dépeindre comme un monstre sans cœur. Fort heureusement, Anne-Marie Leroux, une juge d'instruction timide et peu désireuse - jusqu'alors - de faire des vagues, se voit confier l'affaire. Très vite, la jeune femme remarque des irrégularités dans le dossier. Envers et contre tous, elle décide alors de tenter de sauver Colette du sort funeste qui l'attend, à savoir la guillotine. Anne-Marie parviendra-t-elle à éviter la terrible erreur judiciaire qui se profile sous ses yeux ?

Deux femmes met donc à l'honneur deux personnages féminins foncièrement différents. Pourtant, malgré leurs caractères résolument opposés, ces dernières vont tenter, chacune à leur manière, de s'élever contre le poids du patriarcat. Pour la petite histoire, l'intrigue de l'unitaire s'inspire de faits réels. L'affaire Monique Case a été adaptée par Stéphane Brisset (Candice Renoir) et Chantal de Rudder (Madame Le Proviseur). C'est Isabelle Doval (Abdel et la Comtesse) qui réalise le téléfilm.

Deux femmes : avec qui ?

Dans les rôles principaux de Deux Femmes, on retrouve Odile Vuillemin, ex-star de la série à succès Profilage, ainsi qu'Agathe Bonitzer (La Belle et la Belle). La première prête ses traits à Monique Case tandis que la seconde incarne la juge d'instruction Anne-Marie Leroux.

Deux Femmes ©France 2

A leurs côtés, on compte Aurélien Recoing (Adults in the Room), Nicolas Beaucaire (Dix pour Cent), Pierre Rochefort (Le Bureau des légendes), Wallerand Denormandie (Les Rivières Pourpres), Stephan Wojtowicz (Alice Nevers, le juge est une femme) ou encore Nicolas Wanczycki (La Dernière vie de Simon).

Où et quand regarder le téléfilm ?

Vous pourrez retrouver l'éprouvant Deux Femmes lundi 6 septembre à 21h05 sur France 2.